Kidobott kiskutya

35 perce

Elképesztő kegyetlenség Tatabányán: kiskutyát hajítottak a kukába

Címkék#Tatabánya#kiskutya#Gál István lakótelep#kutya#segítség#állatvédelem#szemét

A bejelentő nem hitt a szemének, amikor a kuka aljáról egy szomorú szempár nézett fel rá. Valaki szemétbe hajított egy kiskutyát.

Veszprémi Dániel

Tatabányán ismét bebizonyosodott, hogy az állatok védelmére és a közösség összefogására nagy szükség van. Egy járókelő egy kiskutyára bukkant, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, miután valaki „véletlenül” összesöpörte, majd a szemétbe dobta. Nem sokon múlott a kutya élete.

Egy kutya bukkant fel a kukában Tatabánya, Gál lakótelepén.
Forrás: facebook/szurkolokazallatokertgerecse

Védtelen kutya a szemétben

A Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány Facebook oldalán megjelent bejegyzés szerint a kutyust szerencsére időben felfedezték, így most gondoskodó emberek vigyáznak rá.  A kutyára, a Gál István lakótelep egyik szemetesének alján találtak rá. Többen már jelezték, hogy szívesen befogadnák, amíg végleges otthonra nem talál.

Az eset nagy felháborodást keltett, hiszen jól mutatja, milyen könnyen válhat áldozattá egy védtelen állat. Ugyanakkor reményt ad, hogy sokan azonnal cselekedtek, és szívükön viselik a kutyus sorsát.

Az állatvédők arra kérnek mindenkit: ha hasonló esettel találkoznak, azonnal jelezzék a helyi állatvédő szervezeteknek vagy az önkormányzatnak, hiszen minden élet számít.

Ez az eset is emlékeztet rá, milyen fontos, hogy mindig odafigyeljünk a védtelen állatokra. Hasonló veszélyekről és a gyors segítség fontosságáról olvashatsz korábbi cikkünkben, ahol a nyári hőségben autóban hagyott kedvencekről számoltunk be. Tudd meg, mire kell figyelni!

 

