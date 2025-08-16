augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

21°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Neked menne?

2 órája

Azt hiszed, tudsz vezetni? Ez a KRESZ-teszt röhögve cáfol meg

Címkék#Kemma#vizsga#jogosítvány

Megúsznád ma is a KRESZ-vizsgát? 45 pontos, nagyon kemény kihívás vár! Régen szerezted a jogosítványt, de kíváncsi vagy, most is simán menne-e a KRESZ-teszt? Most kiderítheted, mennyire vagy még otthon a szabályokban.

Kemma.hu

Akár naponta vezetsz, akár csak ritkán ülsz volán mögé, idővel mindenki hajlamos elfelejteni egy-egy fontos szabályt. Most összeszedtünk pár trükkös, képes feladatot a KRESZ-teszt világából, amiken sokan elvéreznek. Ha legalább 42 pontot összegyűjtesz a 45-ből, nyugodtan kijelentheted: még mindig menne a KRESZ-vizsga.

Itt a nagy elvérzős KRESZ-teszt!
Itt a nagy elvérzős KRESZ-teszt!
Forrás: szuperjogsi.hu

Elhoztuk nektek azokat a képes KRESZ-feladatokat, amelyekért 3 pont jár a vizsgán. Ezek olyan közlekedési szituációk, amelyekkel naponta találkozhatnak élesben a sofőrök. Számtalan KRESZ-szabályt kell betartani. Ha itt nem megy, akkor inkább autóba se ülj. Pontosan tudod, hogy kell alkalmazni az elsőbbségadás szabályát, mit jelent a jobbkéz-szabály, milyen szabályok vonatkoznak a kanyarodó fűútvonal esetén? Ezek ismerete mind a biztonságos közlekedés alapja. Ha ezeket mindenki tökéletesen betartaná, akkor sokkal kevesebb baleset és tragédia történne az utakon. Most bebizonyíthatod, hogy tényleg a forgalomba való vagy. Ha ezek a képek megizzasztanak, akkor inkább add vissza a jogosítványodat.

Nézzük, hogyan muzsikálsz ezen a KRESZ-teszten!

1.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
2.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
3.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
4.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
5.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
6.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
7.
Hányadikként haladhat át az alábbi útkereszteződésben a "C" jelű járművel?
8.
Hányadikként haladhat át az alábbi útkereszteződésben a "C" jelű járművel?
9.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
10.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
11.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
12.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
13.
Hányadikként haladhat át az alábbi útkereszteződésben a "A" jelű járművel?
14.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?
15.
Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben?

Tedd próbára magad korábbi KRESZ-tesztjeinken:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu