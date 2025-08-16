2 órája
Azt hiszed, tudsz vezetni? Ez a KRESZ-teszt röhögve cáfol meg
Megúsznád ma is a KRESZ-vizsgát? 45 pontos, nagyon kemény kihívás vár! Régen szerezted a jogosítványt, de kíváncsi vagy, most is simán menne-e a KRESZ-teszt? Most kiderítheted, mennyire vagy még otthon a szabályokban.
Akár naponta vezetsz, akár csak ritkán ülsz volán mögé, idővel mindenki hajlamos elfelejteni egy-egy fontos szabályt. Most összeszedtünk pár trükkös, képes feladatot a KRESZ-teszt világából, amiken sokan elvéreznek. Ha legalább 42 pontot összegyűjtesz a 45-ből, nyugodtan kijelentheted: még mindig menne a KRESZ-vizsga.
Elhoztuk nektek azokat a képes KRESZ-feladatokat, amelyekért 3 pont jár a vizsgán. Ezek olyan közlekedési szituációk, amelyekkel naponta találkozhatnak élesben a sofőrök. Számtalan KRESZ-szabályt kell betartani. Ha itt nem megy, akkor inkább autóba se ülj. Pontosan tudod, hogy kell alkalmazni az elsőbbségadás szabályát, mit jelent a jobbkéz-szabály, milyen szabályok vonatkoznak a kanyarodó fűútvonal esetén? Ezek ismerete mind a biztonságos közlekedés alapja. Ha ezeket mindenki tökéletesen betartaná, akkor sokkal kevesebb baleset és tragédia történne az utakon. Most bebizonyíthatod, hogy tényleg a forgalomba való vagy. Ha ezek a képek megizzasztanak, akkor inkább add vissza a jogosítványodat.