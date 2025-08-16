Azt hiszed, tudsz vezetni? Ez a KRESZ-teszt röhögve cáfol meg

Akár naponta vezetsz, akár csak ritkán ülsz volán mögé, idővel mindenki hajlamos elfelejteni egy-egy fontos szabályt. Most összeszedtünk pár trükkös, képes feladatot a KRESZ-teszt világából, amiken sokan elvéreznek. Ha legalább 42 pontot összegyűjtesz a 45-ből, nyugodtan kijelentheted: még mindig menne a KRESZ-vizsga.

Itt a nagy elvérzős KRESZ-teszt!

Forrás: szuperjogsi.hu

Elhoztuk nektek azokat a képes KRESZ-feladatokat, amelyekért 3 pont jár a vizsgán. Ezek olyan közlekedési szituációk, amelyekkel naponta találkozhatnak élesben a sofőrök. Számtalan KRESZ-szabályt kell betartani. Ha itt nem megy, akkor inkább autóba se ülj. Pontosan tudod, hogy kell alkalmazni az elsőbbségadás szabályát, mit jelent a jobbkéz-szabály, milyen szabályok vonatkoznak a kanyarodó fűútvonal esetén? Ezek ismerete mind a biztonságos közlekedés alapja. Ha ezeket mindenki tökéletesen betartaná, akkor sokkal kevesebb baleset és tragédia történne az utakon. Most bebizonyíthatod, hogy tényleg a forgalomba való vagy. Ha ezek a képek megizzasztanak, akkor inkább add vissza a jogosítványodat.

