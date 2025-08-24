Ki indulhat elsőként? - Trükkös KRESZ-szituáció egy kereszteződésben

A közlekedési szabályok ismerete elengedhetetlen, de egy-egy kereszteződés vizuális csapdái könnyen próbára teszik a rutinos vezetőt is. Most egy KRESZ-teszt keretében vizsgálunk meg egy olyan helyzetet, ahol több jármű egyszerre érkezik, és a főútvonal iránya könnyen félreértéseket okozhat.

Trükkös KRESZ-teszt: kanyarodó főútvonal, alárendelt út és ‘Elsőbbségadás kötelező’ tábla. Teszteld tudásod a kereszteződésben!

A KRESZ-teszt kihívása

A bonyodalmat a kanyarodó főútvonal adja. Sok vezető első ránézésre úgy véli, hogy a trolibusznak automatikusan elsőbbsége van, pedig ő alárendelt útról érkezik. A főúton közlekedő járművek egymás közötti sorrendjét pedig a jobbkéz-szabály határozza meg, ami még inkább csavarja a feladványt.

Helyzetfelmérés

A kereszteződésben négy jármű találkozik: jobbról egy kék teherautó érkezik, alulról egy piros autó, fentről egy motoros, balról pedig egy trolibusz. A főútvonal a jobb oldali útról indul és lefelé kanyarodik, vagyis a piros autó és a kék teherautó halad rajta. A motoros és a trolibusz elsőbbségadás kötelező tábla mögül közelít. Ez már könnyít a feladaton, de lássunk pár tanácsot a KRESZ TV-től!

Móricka-szabályok a KRESZ TV-től:

Aki a védett úton halad, egyenesen vagy jobbra kicsi ívben, az indulhat elsőként. Az, aki alárendelt útról érkezik és balra kanyarodik, mindig utolsóként halad.

Egyenrangú útkereszteződésben mindig a jobbra kis ívben kanyarodónak van elsőbbsége. Miután az első jármű áthaladt, a többiek óramutató járásával megegyezően haladhatnak tovább.

Kanyarodó főútvonalnál, ha valaki a "balra banánt" látja, ő indulhat először, és utána szintén óramutató szerint következnek a többiek.

A „balra banán” egy sofőrnyelvi kifejezés, ami a kanyarodó főútvonal sárga táblájára és a kanyar ívére utal: amikor a főút neked balra kanyarodik, ezt páran „balra banánnak” nevezik. Ez egy praktikus segítség, mert ha balra banánt látsz, minden esetben elsőbbséged van.

Melyik járműnek mire kell figyelnie?

Fontos, hogy vezetés közben mindig helyesen mérjük fel a forgalmi helyzetet, és tartsuk magunkat a KRESZ szabályaihoz, így biztosítva a saját és mások biztonságát az úton.

( A ) Motoros (fentről): alárendelt útról jön, a trolibuszól balra van, így mindenkinek elsőbbséget kell biztosítania.

( B ) Kék teherautó (jobbról): főúton halad, a piros autó számára ő jobbról érkezik, így elsőbbsége van.

( C ) Trolibusz (balról): bár egyenesen haladna, alárendelt útról érkezik, ezért minden főúton haladónak elsőbbséget kell adnia.

) Trolibusz (balról): bár egyenesen haladna, alárendelt útról érkezik, ezért minden főúton haladónak elsőbbséget kell adnia. (D) Piros autó (lentről): főúton van, de a teherautót el kell engednie, hiszen az jobbról jön.

A helyes sorrend

Most, hogy láttuk a kereszteződés összes szereplőjét és az útviszonyokat, érdemes végiggondolni a KRESZ szabályait. Kinek van elsőbbsége, és ki indulhat tehát elsőként? A sorrend a következőképpen alakul: