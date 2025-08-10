Ez a KRESZ-teszt még a profikat is megtréfálja

Ha úgy érzed mindent tudsz, ami a vezetéshez kell, és profinak gondolod magad, akkor jó helyen jársz! Teszteld tudásod most a legújabb KRESZ-teszt segítségével, de készülj fel! Erre a feladványra a választ csak minden második ember tudja a választ.

Ez a heti KRESZ-teszt kérdése: mi az áthaladási sorrend?

Fotó: Kresz tanulás Otthon/Facebook / Forrás: Kresz tanulás Otthon/Facebook

Ahogyan az a duol.hu cikkében is olvasható, a közlekedési helyzetek nem mindig egyértelműek, még a tapasztalt sofőrök számára sem. Ez a KRESZ-teszt egy olyan kérdést vet fel, amely sokaknak fejtörést okoz: egy egyenrangú kereszteződésben, kanyarodó mentőautóval szemben vajon hogyan érvényesülnek a szabályok?

Jelen probléma esetében azt látjuk, hogy a zöld autó kis ívben kanyarodna, de a kék autó egyenesen halad tovább. A mentőautó szirénázik és a villogót is használja, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros egyenes haladna tovább. Nincs lámpája, felfestése és táblája sem egyik közlekedőnek sem. Mikor van elsőbbsége a mentőnek? Kinek van elsőbbsége ebben a közlekedési szituációban? A Kresz Tanulás Otthon.hu Facebook-oldal online tesztjében csak a válaszadók 52 százaléka válaszolt helyesen a kérdésre.

Ezt mondja a KRESZ az egyenrangú kereszteződésekről

A KRESZ egyértelműen szabályozza az egyenrangú kereszteződésekben való közlekedést. Az elsőbbségadás szabályai szerint alapvetően a jobbkéz-szabály érvényesül, amely azt írja elő, hogy a jobbról érkező járműveknek mindig elsőbbséget kell adni. Azonban a helyzet megváltozik, ha megkülönböztető fény- és hangjelzést adó jármű érkezik, például egy mentőautó. Ilyenkor más szabályok lépnek életbe.

Súlyos mentőbaleset Tatán

Ehhez kapcsolódik az hatalmas mentőbaleset, ami még márciusban történt Tatán, az Ady Endre úton, a Kristály Szálló előtt. Ahogy arról akkor beszámoltunk, a mentő Tatabánya felől haladt a körforgalom felé, amikor egy autó a Kristály Szálló mellöl kikanyarodott elé. A személyautó, amelyben egy család utazott, nem adta meg az elsőbbséget a megkülönböztető jelzést használó mentőautónak.