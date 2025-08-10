augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+39
+20
Teszt

15 perce

Ez a KRESZ-teszt még a profikat is megtréfálja

Címkék#szituáció#feladvány#elsőbbség#körforgalom

Ismét az autósok tudását szeretnénk tesztelni legújabb feladványunkkal, amelyben az elsőbbségadás a probléma forrása, de annak is egy megcsavart változata. Ez a KRESZ-teszt ugyanis azt a szituációt járja körbe, amikor egyenrangú kereszteződésben egy mentőautó kanyarodik, és megkülönböztető fény- és hangjelzést is ad. Vajon mik a szabályok ilyenkor?

Kemma.hu

Ha úgy érzed mindent tudsz, ami a vezetéshez kell, és profinak gondolod magad, akkor jó helyen jársz! Teszteld tudásod most a legújabb KRESZ-teszt segítségével, de készülj fel! Erre a feladványra a választ csak minden második ember tudja a választ.

Kresz-teszt
Ez a heti KRESZ-teszt kérdése: mi az áthaladási sorrend?
Fotó: Kresz tanulás Otthon/Facebook / Forrás: Kresz tanulás Otthon/Facebook

Ahogyan az a duol.hu cikkében is olvasható, a közlekedési helyzetek nem mindig egyértelműek, még a tapasztalt sofőrök számára sem. Ez a KRESZ-teszt egy olyan kérdést vet fel, amely sokaknak fejtörést okoz: egy egyenrangú kereszteződésben, kanyarodó mentőautóval szemben vajon hogyan érvényesülnek a szabályok?

Jelen probléma esetében azt látjuk, hogy a zöld autó kis ívben kanyarodna, de a kék autó egyenesen halad tovább. A mentőautó szirénázik és a villogót is használja, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros egyenes haladna tovább. Nincs lámpája, felfestése és táblája sem egyik közlekedőnek sem. Mikor van elsőbbsége a mentőnek? Kinek van elsőbbsége ebben a közlekedési szituációban? A Kresz Tanulás Otthon.hu Facebook-oldal online tesztjében csak a válaszadók 52 százaléka válaszolt helyesen a kérdésre.

Ezt mondja a KRESZ az egyenrangú kereszteződésekről

A KRESZ egyértelműen szabályozza az egyenrangú kereszteződésekben való közlekedést. Az elsőbbségadás szabályai szerint alapvetően a jobbkéz-szabály érvényesül, amely azt írja elő, hogy a jobbról érkező járműveknek mindig elsőbbséget kell adni. Azonban a helyzet megváltozik, ha megkülönböztető fény- és hangjelzést adó jármű érkezik, például egy mentőautó. Ilyenkor más szabályok lépnek életbe.

Súlyos mentőbaleset Tatán

Ehhez kapcsolódik az hatalmas mentőbaleset, ami még márciusban történt Tatán, az Ady Endre úton, a Kristály Szálló előtt. Ahogy arról akkor beszámoltunk, a mentő Tatabánya felől haladt a körforgalom felé, amikor egy autó a Kristály Szálló mellöl kikanyarodott elé. A személyautó, amelyben egy család utazott, nem adta meg az elsőbbséget a megkülönböztető jelzést használó mentőautónak. 

A mentőt Tatabányáról egy balesethez riasztották, azonban a karambol miatt már nem érhetett oda a gyalogosgázolás helyszínére. Az esethez két mentőhelikoptert is riasztani kellett, heten sérültek meg.

Íme, a KRESZ-teszt megoldása

Ne ijedjen meg senki: annak ellenére, hogy sokan elrontják a feladványt, a megoldás valójában nem olyan bonyolult. Na de jöjjön, aminek jönnie kell.

Tudni szeretnéd a teszt megoldását? Akkor látogass el a duol.hu oldalára érte!

Tesztelnéd még tudásod?

Akkor próbáld ki korábbi KRESZ-tesztjeinket is! Terítéken olyan KRESZ-szabályok, mint a jobbkéz-szabály, a kanyarodási szabályok, és még sok más!

 

