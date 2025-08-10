3 órája
Ez a KRESZ-teszt még a profikat is megtréfálja
Ismét az autósok tudását szeretnénk tesztelni legújabb feladványunkkal, amelyben az elsőbbségadás a probléma forrása, de annak is egy megcsavart változata. Ez a KRESZ-teszt ugyanis azt a szituációt járja körbe, amikor egyenrangú kereszteződésben egy mentőautó kanyarodik, és megkülönböztető fény- és hangjelzést is ad. Vajon mik a szabályok ilyenkor?
Ha úgy érzed mindent tudsz, ami a vezetéshez kell, és profinak gondolod magad, akkor jó helyen jársz! Teszteld tudásod most a legújabb KRESZ-teszt segítségével, de készülj fel! Erre a feladványra a választ csak minden második ember tudja a választ.
Ahogyan az a duol.hu cikkében is olvasható, a közlekedési helyzetek nem mindig egyértelműek, még a tapasztalt sofőrök számára sem. Ez a KRESZ-teszt egy olyan kérdést vet fel, amely sokaknak fejtörést okoz: egy egyenrangú kereszteződésben, kanyarodó mentőautóval szemben vajon hogyan érvényesülnek a szabályok?
Jelen probléma esetében azt látjuk, hogy a zöld autó kis ívben kanyarodna, de a kék autó egyenesen halad tovább. A mentőautó szirénázik és a villogót is használja, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros egyenes haladna tovább. Nincs lámpája, felfestése és táblája sem egyik közlekedőnek sem. Mikor van elsőbbsége a mentőnek? Kinek van elsőbbsége ebben a közlekedési szituációban? A Kresz Tanulás Otthon.hu Facebook-oldal online tesztjében csak a válaszadók 52 százaléka válaszolt helyesen a kérdésre.
Ezt mondja a KRESZ az egyenrangú kereszteződésekről
A KRESZ egyértelműen szabályozza az egyenrangú kereszteződésekben való közlekedést. Az elsőbbségadás szabályai szerint alapvetően a jobbkéz-szabály érvényesül, amely azt írja elő, hogy a jobbról érkező járműveknek mindig elsőbbséget kell adni. Azonban a helyzet megváltozik, ha megkülönböztető fény- és hangjelzést adó jármű érkezik, például egy mentőautó. Ilyenkor más szabályok lépnek életbe.
Súlyos mentőbaleset Tatán
Ehhez kapcsolódik az hatalmas mentőbaleset, ami még márciusban történt Tatán, az Ady Endre úton, a Kristály Szálló előtt. Ahogy arról akkor beszámoltunk, a mentő Tatabánya felől haladt a körforgalom felé, amikor egy autó a Kristály Szálló mellöl kikanyarodott elé. A személyautó, amelyben egy család utazott, nem adta meg az elsőbbséget a megkülönböztető jelzést használó mentőautónak.
Hatalmas baleset Tatán, két mentőhelikopter érkezett a helyszínre
A mentőt Tatabányáról egy balesethez riasztották, azonban a karambol miatt már nem érhetett oda a gyalogosgázolás helyszínére. Az esethez két mentőhelikoptert is riasztani kellett, heten sérültek meg.
Íme, a KRESZ-teszt megoldása
Ne ijedjen meg senki: annak ellenére, hogy sokan elrontják a feladványt, a megoldás valójában nem olyan bonyolult. Na de jöjjön, aminek jönnie kell.
Tudni szeretnéd a teszt megoldását? Akkor látogass el a duol.hu oldalára érte!
Tesztelnéd még tudásod?
Akkor próbáld ki korábbi KRESZ-tesztjeinket is! Terítéken olyan KRESZ-szabályok, mint a jobbkéz-szabály, a kanyarodási szabályok, és még sok más!
Becsapós KRESZ-teszt akasztotta meg a Mikulást! Te is bebukod?
Itt a legújabb trükkös KRESZ-teszt: téged is megizzaszt ez a szituáció?
Íme az extrán becsapós KRESZ-teszt, amibe sokaknak beletört már a bicskája!
Trükkös KRESZ-teszt: ezen a szituáción a legtöbben elhasalnak - Te ugye nem?
Rendkívüli KRESZ-teszt: autóba se ülj, ha ez nem egyértelmű számodra