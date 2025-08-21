Ha ez a teszt nem megy, inkább ne is vezess!

A KRESZ-szabályok ismerete nem csupán a vizsgán számít: minden apró döntés a forgalomban befolyásolhatja a közlekedés biztonságát. Legyél autós vagy motoros, a jogosítvány megszerzése csak az első lépés. Most itt a lehetőség, hogy ezzel a KRESZ-teszttel próbára tedd a reflexeidet, és megnézd, mennyire vagy felkészült a váratlan helyzetekre az utakon.

Kresz-teszt: kanyarodás

Forrás: Bors

Figyelj a részletekre!

Kanyarodáskor mindig tartsd szem előtt a következő forgalmi helyzeteket:

Elsőbbséget kell adni minden gyalogosnak, aki az úttestre lép, ott, ahová a jármű bekanyarodik.

Az azonos irányból érkező villamosnak elsőbbsége van.

Jobbra kanyarodó járművel adj elsőbbséget a kerékpársávon vagy az úttest mellett haladó gyalogosoknak és kerékpárosoknak, akik a jármű haladási irányával megegyeznek.

Balra kanyarodáskor elsőbbséget kell adni a szemből érkező egyenesen haladó és jobbra kanyarodó járműveknek, valamint a bal oldalon közlekedő gyalogosoknak és kerékpárosoknak.

Balra kanyarodásnál különösen fontos, hogy meggyőződj: nem kezdődött-e el jármű előzés vagy kikerülés a bal oldalról, ami veszélyeztetné a manővert.

Gyakorlati példa

A képen látható kereszteződésben négy jármű halad egyszerre. Az A és C jelű járművek egyenesen közlekednek, míg a B jármű szintén egyenesen halad, és a D jármű balra kanyarodik. Érdemes figyelni, hogy a B és a D jelű járművek az elsőbbségadás kötelező táblánál állnak.

A helyes sorrend

A KRESZ szabályainak megfelelően az A és C jelű járművek haladhatnak át egyszerre. Őket követi a B jármű, végül a balra kanyarodó D jármű hajthat át. Ezzel mindenki biztonságosan és szabályosan jut át a kereszteződésen. Tehát:

A és C egyszerre B D

Kresz-teszt megoldások: kanyarodás

