37 perce
Ha ez a teszt nem megy, inkább ne is vezess!
Az utakon bármikor adódhatnak olyan szituációk, amikben még a tapasztalt vezetők is bizonytalanná válhatnak. Ez a KRESZ-teszt pontosan egy ilyen helyzetet mutat be: a kanyarodást és a kereszteződésben való haladási sorrendet vizsgálja.
A KRESZ-szabályok ismerete nem csupán a vizsgán számít: minden apró döntés a forgalomban befolyásolhatja a közlekedés biztonságát. Legyél autós vagy motoros, a jogosítvány megszerzése csak az első lépés. Most itt a lehetőség, hogy ezzel a KRESZ-teszttel próbára tedd a reflexeidet, és megnézd, mennyire vagy felkészült a váratlan helyzetekre az utakon.
Figyelj a részletekre!
Kanyarodáskor mindig tartsd szem előtt a következő forgalmi helyzeteket:
- Elsőbbséget kell adni minden gyalogosnak, aki az úttestre lép, ott, ahová a jármű bekanyarodik.
- Az azonos irányból érkező villamosnak elsőbbsége van.
- Jobbra kanyarodó járművel adj elsőbbséget a kerékpársávon vagy az úttest mellett haladó gyalogosoknak és kerékpárosoknak, akik a jármű haladási irányával megegyeznek.
- Balra kanyarodáskor elsőbbséget kell adni a szemből érkező egyenesen haladó és jobbra kanyarodó járműveknek, valamint a bal oldalon közlekedő gyalogosoknak és kerékpárosoknak.
- Balra kanyarodásnál különösen fontos, hogy meggyőződj: nem kezdődött-e el jármű előzés vagy kikerülés a bal oldalról, ami veszélyeztetné a manővert.
Gyakorlati példa
A képen látható kereszteződésben négy jármű halad egyszerre. Az A és C jelű járművek egyenesen közlekednek, míg a B jármű szintén egyenesen halad, és a D jármű balra kanyarodik. Érdemes figyelni, hogy a B és a D jelű járművek az elsőbbségadás kötelező táblánál állnak.
A helyes sorrend
A KRESZ szabályainak megfelelően az A és C jelű járművek haladhatnak át egyszerre. Őket követi a B jármű, végül a balra kanyarodó D jármű hajthat át. Ezzel mindenki biztonságosan és szabályosan jut át a kereszteződésen. Tehát:
- A és C egyszerre
- B
- D
