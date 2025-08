Ha ez a KRESZ-teszt nem megy, azonnal add vissza a jogsid

Akár a B kategóriás jogosítványhoz szükséges vizsgára készülsz, akár gyakorlásként töltöd ki, hasznos agytornát kínálnak ezek a kérdések, hiszen a mindennapi életben is így vagy úgy, de használod a közlekedési szabályokat. Bizony lehetsz autós, kerékpáros, de akár gyalogos is, nem árt tudni, mit kell tenni például egy kereszteződésben. KRESZ-tesztünkben 10 olyan helyzettel találhatod szembe magad, amelyekkel az utakon is.

Kvízünk egyik kérdése. A KRESZ-teszt cikkünk végén vár

Forrás: szuperjogsi.hu

Jöjjön a KRESZ-teszt!

Felmerülhet a jobbkéz-szabály, a táblák jelentése, és a sebesség korlátok. Segítünk, hogy ne csak megjegyezd, meg is értsd az előírásokat. Emlékszel a villamossal kapcsolatos szabályokra? Mit teszel, ha megkülönböztető jelzést használó járművel találkozol? A forgalomban hirtelen kell döntéseket hoznod.