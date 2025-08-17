Itt a sofőrbénító KRESZ-teszt, ezt 10 emberből 9 azonnal benézi

Friss jogsisként elbízhatjuk magunkat, ha pedig már évek óta járjuk az utakat, hajlamossá válhatunk rutinból vezetni. Ez viszont végzetes hibának minősülhet egy pillanat alatt. Ha egy kereszteződéshez érve rosszul mérjük fel a terepet, és eltérünk attól amire közlekedő társaink számítanak, könnyen balesetet okozhatunk. Ebben a KRESZ-tesztben egy mindennapi helyzettel készültünk számodra, ami becsaphat, ha elhamarkodott döntést hozol.

Ez a KRESZ-teszt sokakat átvert már. Te tudod a helyes sorrendet?

Forrás: Ripost

Lássuk túl jár e az eszeden ez a KRESZ-teszt

Az utakon számít ránk a többi közlekedő, hogy betartjuk a szabályokat, és nem okozunk veszélyhelyzetet. Sokkal nagyobb a tét, mint az a 3 pont, amit a vizsgán szerezhettünk, ezért a kérdésért. A feladvány nyitja az, hogy a tér felmérése után, ne hozzunk elhamarkodott döntést. A KRESZ kimondja, hogy mivel az útkereszteződésben nincs tábla, így a jobbkéz-szabály lép érvénybe. De vajon ennyiről lenne szó? A képen látható szituáció biztonságos kezeléséhez két fontos szabályra kell emlékeznünk. Először tisztázzuk, mi az a jobbkéz-szabály?

A jobbkéz-szabály

Általában könnyen megállapítható az áthaladás sorrendje, ha a kereszteződésben van tábla, vagy lámpa. Azokra az esetekre, mikor se tábla, se lámpa nem segít ezt tisztázni, ott van a jobbkéz-szabály. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen, úgynevezett egyenrangú kereszteződéshez érkezünk, a jobbról érkező járműnek elsőbbséget kell adnunk. Ez alól a balrol érkező villamos a kivétel, mert őt ilyenkor is el kell engednünk. Ilyenkor az egyenesen haladókra a kanyarodás szabályai vonatkoznak.

A kanyarodásra vonatkozó szabályok a KRESZ értelmében így szólnak: aki járművével irányt változtat, annak az azonos irányban, vagy szemben haladó, irányt nem változtató jármű részére elsőbbséget kell biztosítania. Irányváltoztatás lehet: terelővonal, az úttest széle vagy képzeletbeli felezővonal átlépése, forgalmi sáv változtatása, másik útra bekanyarodás, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letérés stb.

A megfejtés

Mivel közlekedési táblák egyáltalán nincsenek a kereszteződésben, így a jobbkéz-szabály az érvényes; de sokan ott rontják el a feladatot, hogy ennyinél megállnak, anélkül, hogy figyelembe vennék a kanyarodási szabályt. A helyes megoldás így a következő:

A Te Végül a B-jelű kocsi

Azért is cseles ez a KRESZ-teszt, mert éles szituációban, a józan paraszti ész szerint, amíg elengeded az A-jelű járművet, addig a B-jelű is tovább haladhat, hiszen Te nem tudsz elindulni. De, ha a vizsgán ilyen választ adsz, buksz 3 értékes pontot.