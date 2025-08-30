augusztus 30., szombat

Sokan belebuknak ebbe a közlekedési feladványba, neked menne elsőre a helyes sorrend?

Első pillantásra pofonegyszerű a szituáció, mégis rengeteg sofőr hibázik, amikor el kell dönteni, ki indulhat tovább először. A látszat könnyen félrevezethet, hiszen több szabályt is figyelembe kell venni, mielőtt sorrendet állítunk fel. Lássuk át tud e verni ez a Kresz-teszt!

Veszprémi Dániel

Képzeld el a helyzetet: három jármű és egy gyalogos áll a kereszteződésben. Ezzel a KRESZ-teszttel most épp ezt a közlekedési helyzetet vizsgáljuk. Te tudod, kinek kell először elindulnia?

Kresz-teszt: a kereszteződésben gyalogos, biciklis, motoros, és autós.
Ebben a KRESZ-tesztben a kereszteződésben gyalogos, biciklis, motoros, és autós is közlekedik. Mi a helyes sorrend?
Forrás: Repost

Miért trükkös a feladvány?

 Ez a feladat azért okoz fejtörést, mert legtöbben reflexből a gyalogost követően a kerékpárost engednék tovább, pedig a közlekedési táblák és a kanyarodási szabályok egészen másképp rendezik a sorrendet.

A KRESZ-teszt helyes megoldása

A gyalogosé az elsőbbség, így ő léphet leghamarabb az úttestre. Ezután azonban nem a biciklis következik, hiszen neki STOP-tábla tiltja a továbbhaladást. Másodikként a motoros indulhat,  majd a kerékpáros, kis ívben kanyarodva. Végül az autó, aminek szintén meg kell állnia a STOP-tábla miatt, és kanyarodás közben előnyt kell adnia a biciklinek.

  1. Gyalogos
  2. Motoros
  3. Biciklis
  4. Autós
Ebben a KRESZ-tesztben a kereszteződésben gyalogos, biciklis, motoros, és autós is közlekedik. Mi a helyes sorrend?
Ebben a KRESZ-tesztben a kereszteződésben gyalogos, biciklis, motoros, és autós is közlekedik. Te tudtad a helyes sorrendet?
Forrás: Ripost

Próbáld ki korássi KRESZ-tesztjeinket

 

