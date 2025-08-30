1 órája
Sokan belebuknak ebbe a közlekedési feladványba, neked menne elsőre a helyes sorrend?
Első pillantásra pofonegyszerű a szituáció, mégis rengeteg sofőr hibázik, amikor el kell dönteni, ki indulhat tovább először. A látszat könnyen félrevezethet, hiszen több szabályt is figyelembe kell venni, mielőtt sorrendet állítunk fel. Lássuk át tud e verni ez a Kresz-teszt!
Képzeld el a helyzetet: három jármű és egy gyalogos áll a kereszteződésben. Ezzel a KRESZ-teszttel most épp ezt a közlekedési helyzetet vizsgáljuk. Te tudod, kinek kell először elindulnia?
Miért trükkös a feladvány?
Ez a feladat azért okoz fejtörést, mert legtöbben reflexből a gyalogost követően a kerékpárost engednék tovább, pedig a közlekedési táblák és a kanyarodási szabályok egészen másképp rendezik a sorrendet.
A KRESZ-teszt helyes megoldása
A gyalogosé az elsőbbség, így ő léphet leghamarabb az úttestre. Ezután azonban nem a biciklis következik, hiszen neki STOP-tábla tiltja a továbbhaladást. Másodikként a motoros indulhat, majd a kerékpáros, kis ívben kanyarodva. Végül az autó, aminek szintén meg kell állnia a STOP-tábla miatt, és kanyarodás közben előnyt kell adnia a biciklinek.
- Gyalogos
- Motoros
- Biciklis
- Autós
Próbáld ki korássi KRESZ-tesztjeinket
Ki indulhat elsőként? - Trükkös KRESZ-szituáció egy kereszteződésben
Itt a sofőrbénító KRESZ-teszt, ezt 10 emberből 9 azonnal benézi