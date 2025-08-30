Sokan belebuknak ebbe a közlekedési feladványba, neked menne elsőre a helyes sorrend?

Képzeld el a helyzetet: három jármű és egy gyalogos áll a kereszteződésben. Ezzel a KRESZ-teszttel most épp ezt a közlekedési helyzetet vizsgáljuk. Te tudod, kinek kell először elindulnia?

Ebben a KRESZ-tesztben a kereszteződésben gyalogos, biciklis, motoros, és autós is közlekedik. Mi a helyes sorrend?

Forrás: Repost

Miért trükkös a feladvány?

Ez a feladat azért okoz fejtörést, mert legtöbben reflexből a gyalogost követően a kerékpárost engednék tovább, pedig a közlekedési táblák és a kanyarodási szabályok egészen másképp rendezik a sorrendet.

A KRESZ-teszt helyes megoldása

A gyalogosé az elsőbbség, így ő léphet leghamarabb az úttestre. Ezután azonban nem a biciklis következik, hiszen neki STOP-tábla tiltja a továbbhaladást. Másodikként a motoros indulhat, majd a kerékpáros, kis ívben kanyarodva. Végül az autó, aminek szintén meg kell állnia a STOP-tábla miatt, és kanyarodás közben előnyt kell adnia a biciklinek.

Gyalogos Motoros Biciklis Autós

