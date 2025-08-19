Ekkor és így módosulnak a KRESZ szabályok: sebességhatárok és rolleresek

Újabb KRESZ szabály módosítás került terítékre. Az új szabályok az 3,5 tonna össztömeg feletti autóbuszok és teherautók sebességhatárait főutakon, a személygépjárművek gyorsforgalmi, valamint autópályán alkalmazható legnagyobb sebességét és a rolleresekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A KRESZ módosítása előreláthatólag 2026 szeptemberében élesedhet, amely a közlekedés több szegmensét is érintheti – írja a Bama alapján az origo.hu.

KRESZ módosítások: sebességhatárok és rolleresek a középpontban.

Forrás: vezess.hu

A legújabb KRESZ szabályok a sebességhatárokat is érinti

Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B-s jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, egyrészt a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a városon belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás. A 3,5 tonna össztömeg feletti autóbuszok és teherautók a tervezet szerint lakott területen kívül egyaránt 90 km/h-s sebességgel közlekedhetnek majd. Továbbá a személyautók az autópályákon a 130 km/órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 km/órára fogják növelni a sebességhatárt.

Az új KRESZ szabályok emelik a 3,5 tonna össztömeg feletti járművek sebességét is lakott területen kívül.

Forrás: illusztráció/veol.hu

Az új KRESZ nagy eséllyel szabályozza majd a rollereseket is

A rengeteg rolleres baleset miatt az új KRESZ módosítás nagy eséllyel foglalkozik majd a rolleresekre vonatkozó szabályokkal is. A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer/óra sebességre képesek. Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpáros sisak viselésével. A járdán legfeljebb 10 kilométer/órával, egyéb területeken maximum 20 kilométer/órával közlekedhetnek. A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek. - számolt be az origo.hu.