augusztus 19., kedd

Huba névnap

12°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ

1 órája

Ekkor és így módosulnak a KRESZ szabályok: sebességhatárok és rolleresek

Címkék#rolleres#kresz szabály#forgalom#személygépjármű#autóbusz#teherautó#autópálya

Új KRESZ szabály módosítás van kilátásban. Az új szabályok a sebességhatárokra és a rolleresekre szabnak új szabályokat. Ekkortól változhatnak a KRESZ szabályok.

Ekkor és így módosulnak a KRESZ szabályok: sebességhatárok és rolleresek

KRESZ módosítások: sebességhatárok és rolleresek a középpontban.

Forrás: vezess.hu

Újabb KRESZ szabály módosítás került terítékre. Az új szabályok az 3,5 tonna össztömeg feletti autóbuszok és teherautók sebességhatárait főutakon, a személygépjárművek gyorsforgalmi, valamint autópályán alkalmazható legnagyobb sebességét és a rolleresekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A KRESZ módosítása előreláthatólag 2026 szeptemberében élesedhet, amely a közlekedés több szegmensét is érintheti – írja a Bama alapján az origo.hu.

KRESZ
KRESZ módosítások: sebességhatárok és rolleresek a középpontban.
Forrás: vezess.hu

A legújabb KRESZ szabályok a sebességhatárokat is érinti

 Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B-s jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, egyrészt a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a városon belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás. A 3,5 tonna össztömeg feletti autóbuszok és teherautók a tervezet szerint lakott területen kívül egyaránt 90 km/h-s sebességgel közlekedhetnek majd. Továbbá a személyautók az autópályákon a 130 km/órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 km/órára fogják növelni a sebességhatárt. 

Az új KRESZ szabályok emelik a 3,5 tonna össztömeg feletti járművek sebességét is lakott területen kívül.
Forrás: illusztráció/veol.hu

Az új KRESZ nagy eséllyel szabályozza majd a rollereseket is

A rengeteg rolleres baleset miatt az új KRESZ módosítás nagy eséllyel foglalkozik majd a rolleresekre vonatkozó szabályokkal is. A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer/óra sebességre képesek. Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpáros sisak viselésével. A járdán legfeljebb 10 kilométer/órával, egyéb területeken maximum 20 kilométer/órával közlekedhetnek. A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek. - számolt be az origo.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu