Életveszély lehet belőle: így használd az irányjelzőt körforgalomban
Sokan bizonytalanok abban, mikor kell indexelni a körforgalomban. A KRESZ egyértelműen meghatározza a szabályokat, amelyeket érdemes betartani, mert a rossz irányjelzés balesetveszélyes lehet.
Sokan bizonytalanok abban, hogyan kell a KRESZ szabályai szerint használni az irányjelzőt körforgalomban. Van, aki minden belépésnél és kilépésnél jelez, mások szinte soha, vagy rossz megszokásból rosszkor indexelnek. A helytelen jelzés viszont nemcsak szabálytalan lehet, hanem balesetveszélyes is – ráadásul akár pénzbüntetés is járhat érte.
Mi számít szabályosnak a KRESZ szerint?
Horváth László debreceni gépjárművezető-szakoktató szerint sok félreértés abból fakad, hogy a sofőrök nem tudják pontosan, mikor kell indexelni.
Úgy szól a KRESZ, hogy befelé nem jelzek, kifelé igen. Ha jelez jobbra, de nem hagyja el a körforgalmat az első lehetőségnél, azt hívják megtévesztő irányjelzésnek
– mondta.
Ez a helyzet könnyen balesethez vezethet. Ha például valaki jobbra jelez, de továbbhalad a körforgalomban, a másik irányból érkező autós azt hiheti, hogy szabad az út, és elé hajt – írja a HAON.hu oldala.
Miért különösen veszélyes a rossz irányjelzés?
Ez nagyon veszélyes dolog, mert aki jön ki jobbról, látja jelzőt, és kijöhet elénk. Ez ráadásul szabálytalan is a KRESZ szerint, mert kifelé kötelező használni az irányjelzőt
– emelte ki a szakoktató.
Szerinte defenzív vezetésre van szükség: mindig ellenőrizzük, hogy a másik jármű valóban kanyarodik-e. Ezt sokszor a sebességből és a mozgásából lehet megállapítani, nem csupán az indexből.
Mindig lehet következtetni a tempóból és a mozgásból, hogy ha mondjuk elveszi a gázt kanyarodás előtt, akkor vélhetően ki fog hajtani, de ha ugyanazzal a tempóval halad, és közben jelez, az még nem feltétlenül jelenti ezt. A defenzív vezető mindig meggyőződik inkább tízszer, mert ez nagyon veszélyes játék
– hangsúlyozta.
Nemcsak a biztonság, a pénztárca is bánhatja
Az irányjelzés helytelen használatának komoly következményei lehetnek. Horváth László rámutatott: gyakorlati vizsgán azonnali bukást jelent, ha valaki rosszul indexel körforgalomban. A mindennapi közlekedésben pedig ennél is nagyobb a tét, hiszen a szabálysértésért súlyos pénzbírság járhat.
