Életveszély lehet belőle: így használd az irányjelzőt körforgalomban

Sokan bizonytalanok abban, hogyan kell a KRESZ szabályai szerint használni az irányjelzőt körforgalomban. Van, aki minden belépésnél és kilépésnél jelez, mások szinte soha, vagy rossz megszokásból rosszkor indexelnek. A helytelen jelzés viszont nemcsak szabálytalan lehet, hanem balesetveszélyes is – ráadásul akár pénzbüntetés is járhat érte.

Az irányjelző helytelen használata a körforgalomban nemcsak a KRESZ szabályait sérti, hanem súlyos balesetekhez is vezethet

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Mi számít szabályosnak a KRESZ szerint?

Horváth László debreceni gépjárművezető-szakoktató szerint sok félreértés abból fakad, hogy a sofőrök nem tudják pontosan, mikor kell indexelni.

Úgy szól a KRESZ, hogy befelé nem jelzek, kifelé igen. Ha jelez jobbra, de nem hagyja el a körforgalmat az első lehetőségnél, azt hívják megtévesztő irányjelzésnek

– mondta.