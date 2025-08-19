augusztus 19., kedd

Kresz

1 órája

Életveszély lehet belőle: így használd az irányjelzőt körforgalomban

Címkék#körforgalomban#KRESZ#életveszély#sofőr

Sokan bizonytalanok abban, mikor kell indexelni a körforgalomban. A KRESZ egyértelműen meghatározza a szabályokat, amelyeket érdemes betartani, mert a rossz irányjelzés balesetveszélyes lehet.

Kemma.hu

Sokan bizonytalanok abban, hogyan kell a KRESZ szabályai szerint használni az irányjelzőt körforgalomban. Van, aki minden belépésnél és kilépésnél jelez, mások szinte soha, vagy rossz megszokásból rosszkor indexelnek. A helytelen jelzés viszont nemcsak szabálytalan lehet, hanem balesetveszélyes is – ráadásul akár pénzbüntetés is járhat érte.

KRESZ
Az irányjelző helytelen használata a körforgalomban nemcsak a KRESZ szabályait sérti, hanem súlyos balesetekhez is vezethet
Forrás: Illusztráció/MW-archív

Mi számít szabályosnak a KRESZ szerint?

Horváth László debreceni gépjárművezető-szakoktató szerint sok félreértés abból fakad, hogy a sofőrök nem tudják pontosan, mikor kell indexelni.

Úgy szól a KRESZ, hogy befelé nem jelzek, kifelé igen. Ha jelez jobbra, de nem hagyja el a körforgalmat az első lehetőségnél, azt hívják megtévesztő irányjelzésnek

 – mondta.

Ez a helyzet könnyen balesethez vezethet. Ha például valaki jobbra jelez, de továbbhalad a körforgalomban, a másik irányból érkező autós azt hiheti, hogy szabad az út, és elé hajt – írja a HAON.hu oldala.

Miért különösen veszélyes a rossz irányjelzés?

Ez nagyon veszélyes dolog, mert aki jön ki jobbról, látja jelzőt, és kijöhet elénk. Ez ráadásul szabálytalan is a KRESZ szerint, mert kifelé kötelező használni az irányjelzőt

– emelte ki a szakoktató.

Szerinte defenzív vezetésre van szükség: mindig ellenőrizzük, hogy a másik jármű valóban kanyarodik-e. Ezt sokszor a sebességből és a mozgásából lehet megállapítani, nem csupán az indexből. 

Mindig lehet következtetni a tempóból és a mozgásból, hogy ha mondjuk elveszi a gázt kanyarodás előtt, akkor vélhetően ki fog hajtani, de ha ugyanazzal a tempóval halad, és közben jelez, az még nem feltétlenül jelenti ezt. A defenzív vezető mindig meggyőződik inkább tízszer, mert ez nagyon veszélyes játék

 – hangsúlyozta.

Nemcsak a biztonság, a pénztárca is bánhatja

Az irányjelzés helytelen használatának komoly következményei lehetnek. Horváth László rámutatott: gyakorlati vizsgán azonnali bukást jelent, ha valaki rosszul indexel körforgalomban. A mindennapi közlekedésben pedig ennél is nagyobb a tét, hiszen a szabálysértésért súlyos pénzbírság járhat.

 

