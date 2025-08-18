Jöhet a legújabb KRESZ módosítás: célpontban a sebességhatárok

Az egyik legújabb KRESZ szabály tervezet a kerékpárosokat szabályozná szigorúbban. A több száz kerékpáros balesetet előznék meg az sebesség határok módosításával. A hírek szerint 2026 elejétől kísérleti jelleggel kötelező, vagy ajánlott sebességkorlátozást vezethetnek be a kerékpárokra. - írja az origo.hu

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Sebességhatárok a kerékpárosoknak a legújabb KRESZ módosítás szerint

Még nem döntötték el, hogy kötelező vagy ajánlott sebesség limiteket vezetnének be. A balesetek számát kívánják csökkenteni a szabályzásokkal a kerékpáros nagyhatalomnak számító Hollandiában. A Benelux államokban igen fejlett a kerékpáros közlekedés kultúrája, ám évente több száz kerékpáros baleset történik. Hollandiában tavaly 256 kerékpáros vesztette életét közlekedési balesetben, ami óriási előrelépés ahhoz képest, hogy 2021-ben 582 volt ez a szám. A hatóságok akár műszerek segítségével is mérnék a kerékpárosok sebességét. A tervezet szerint az önkormányzatok dönthetnek a sebességhatárokról, ami a szakértők szerint 20-25 km/óra környékén lenne ideális és első sorban az elektromos-, és teherkerékpárokat érinti – utóbbiak kapcsán az is felmerült, hogy a közutakra kellene terelni ezeket a testesebb járműveket. - számolt be az origo.hu