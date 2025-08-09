36 perce
Itt a nagy visszatekintős KRESZ-kvíz: átmennél ma is a vizsgán, vagy elbuknál a trükkös kérdéseken?
Magabiztosan vezetsz évek óta, de furdal a kérdés, hogy ma, frissen, újra le tudnád-e tenni a KRESZ-vizsgát? Most kiderítheted legújabb KRESZ-kvízünkkel!
Sokan úgy gondolják, hogy a KRESZ-tudás örökre megmarad, hiszen a szabályok nagy része évtizedek óta ugyanaz. Csakhogy a valóság az, hogy a vizsga nem csupán az alapokra kérdez rá: ott vannak a trükkös, képes, hárompontos kérdések, amelyek a legtöbb vizsgázót könnyedén elbizonytalanítják. Ezek gyakran apró részleteken múlnak – és ha csak párat elhibázol, máris mehetsz újra vizsgázni. Legújabb KRESZ-kvízünkkel most újra letesztelheted tudásod.
Itt a legújabb KRESZ-kvíz
Ez az a rész, ahol a vizsgázók nagy része „elvérzik”, mert a képek, táblák, forgalmi szituációk értelmezése élesben már nem is olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnád. A kihívás egyszerű: tedd próbára magad, és derítsd ki, hogy a rutin, a reflexek és a több évnyi vezetési tapasztalat mellett mennyire maradt meg benned a tankönyvi tudás. Lehet, hogy most is simán átcsúsznál, de az is lehet, hogy egy figyelmetlen pillanat, egy apró részlet vagy egy rég nem látott közlekedési szituáció megállítana.
