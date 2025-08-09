augusztus 9., szombat

Itt a nagy visszatekintős KRESZ-kvíz: átmennél ma is a vizsgán, vagy elbuknál a trükkös kérdéseken?

Címkék#tapasztalat#kresz#kresz kvíz#szabály#kvíz#vizsga#autósok#vezetés

Magabiztosan vezetsz évek óta, de furdal a kérdés, hogy ma, frissen, újra le tudnád-e tenni a KRESZ-vizsgát? Most kiderítheted legújabb KRESZ-kvízünkkel!

Kemma.hu

Sokan úgy gondolják, hogy a KRESZ-tudás örökre megmarad, hiszen a szabályok nagy része évtizedek óta ugyanaz. Csakhogy a valóság az, hogy a vizsga nem csupán az alapokra kérdez rá: ott vannak a trükkös, képes, hárompontos kérdések, amelyek a legtöbb vizsgázót könnyedén elbizonytalanítják. Ezek gyakran apró részleteken múlnak – és ha csak párat elhibázol, máris mehetsz újra vizsgázni. Legújabb KRESZ-kvízünkkel most újra letesztelheted tudásod.

KRESZ-kvíz
KRESZ-kvíz: te mennyire tudsz válaszolni az alábbi kérdésekből?
Forrás: origo.hu

Itt a legújabb KRESZ-kvíz

Ez az a rész, ahol a vizsgázók nagy része „elvérzik”, mert a képek, táblák, forgalmi szituációk értelmezése élesben már nem is olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnád. A kihívás egyszerű: tedd próbára magad, és derítsd ki, hogy a rutin, a reflexek és a több évnyi vezetési tapasztalat mellett mennyire maradt meg benned a tankönyvi tudás. Lehet, hogy most is simán átcsúsznál, de az is lehet, hogy egy figyelmetlen pillanat, egy apró részlet vagy egy rég nem látott közlekedési szituáció megállítana.

1.
Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
2.
Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
3.
Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
4.
Milyen a helyes áthaladási sorrend?
5.
Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
6.
Mi a helyes áthaladási sorrend a kereszteződésben?
7.
Kinek van elsőbbsége a kereszteződésben?

