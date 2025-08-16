Vége a fülhallgatós ámokfutásnak

A KRESZ jelenlegi szabályai szerint minden közlekedőnek kötelessége úgy viselkedni, hogy ne veszélyeztesse a személy- és vagyonbiztonságot. Ez alapján a zombik már most is szabályt sértenek, a készülő módosítás azonban egyértelművé teheti: tilos lesz telefonozni vagy fülhallgatóval közlekedni, ha valaki az úttestre lép.

A várható KRESZ-módosításokról nyilatkozott nemrég Füredi András közlekedési szakember, egy kecskeméti autósiskola tulajdonosa a Baon.hu portálnak is, amelyről itt tudtok részleteket olvasni.