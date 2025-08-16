59 perce
Vége a fülhallgatós ámokfutásnak
Egyre több tragikus baleset hívja fel a figyelmet arra, hogy a figyelmetlen gyalogosok nemcsak magukat, hanem másokat is veszélybe sodornak. A szakértők szerint már a jelenlegi szabályok alapján is tilos lenne úgy úttestre lépni, hogy valaki telefont nyomkod vagy fülhallgatóval a fülében közlekedik, a KRESZ módosítása pedig még szigorúbban büntetné a „zombiként” viselkedő járókelőket.
Az elmúlt években több halálos tragédia is történt Magyarországon, amelyben közös pont volt a fül- vagy fejhallgató. Nemrég Sashalomnál gázolt halálra a HÉV egy férfit, aki zenét hallgatva nem vette észre a közeledő szerelvényt. Ezeket szeretné visszaszorítani most az új tervezett KRESZ-módosítás.
Veszélyes lehet a fülhallgatók és fejhallgatók használata, ezért változik a KRESZ
Mint azt a beol.hu írja, a közlekedéstudományi szakemberek szerint a gyalogosok tájékozódásában a látás mellett a hallás is kulcsszerepet játszik. A zajszigetelő fülhallgatók ezért különösen veszélyesek, mert elnyomják a figyelmeztető hangokat. Tanulmányok is kimutatták: a zenehallgatás vagy a telefonozás jelentősen növeli a balesetek kockázatát.
A jelenségre már külön fogalom is született: a „zombi-gyalogos”, aki lehajtott fejjel, telefont nyomkodva, a külvilágról tudomást sem véve lép az úttestre. Több város, például Békéscsaba, már figyelmeztető piktogramokkal próbálja elérni, hogy a gyalogosok az átkelés idejére legalább eltegyék a telefont és vegyék ki a fülhallgatót.
A KRESZ jelenlegi szabályai szerint minden közlekedőnek kötelessége úgy viselkedni, hogy ne veszélyeztesse a személy- és vagyonbiztonságot. Ez alapján a zombik már most is szabályt sértenek, a készülő módosítás azonban egyértelművé teheti: tilos lesz telefonozni vagy fülhallgatóval közlekedni, ha valaki az úttestre lép.
A várható KRESZ-módosításokról nyilatkozott nemrég Füredi András közlekedési szakember, egy kecskeméti autósiskola tulajdonosa a Baon.hu portálnak is, amelyről itt tudtok részleteket olvasni.