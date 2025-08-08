Krausz Gáborék Szardínián: esküvő vagy születésnap? A rajongók találgatnak

Mikes Anna új Instagram-posztja alaposan megmozgatta a rajongók fantáziáját. A képek és emojik alapján sokan arra tippelnek: Krausz Gábor már feleségül is vette szerelmét. A helyszín pedig nem más, mint az olasz Szardínia, ahol a pár több napot is eltöltött romantikus hangulatban – írta a mindmegette.hu

Krausz Gábor Szardínián pihent Mikes Annával – a követők szerint nem csak nyaralni mentek

Forrás: mikesannams / instagram

Krausz Gábor családja is megjelent a nyaraláson?

A történet különös fordulatot vett, amikor egyes források szerint Krausz Gábor szülei is megjelentek a közös Instagram-sztorikban. Ezeket jelenleg nem lehet visszanézni, de a mindmegette.hu és az nlc.hu is utalt rá, hogy a család jelenléte további megerősítés lehet a titkos esküvőre. A fotók nemcsak a festői tájat mutatják, hanem olyan emojikat is, mint gyűrű, szív és koccintás – ezek gyakran szerepelnek friss házasok posztjaiban. Ugyanakkor azt se felejtsük ki hogy Mikes Anna születésnapját is ünnepli a helyszínen.

Bár hivatalos bejelentés továbbra sincs, a jelek szerint Krausz Gábor és Mikes Anna már egybekeltek – ha más nem, legalább a követőik szívében.

Előző cikkünkben már arról írtunk, hogy Krausz Gábor külföldi esküvőt tervez, és a tengerparti Szardínia lehet a kiszemelt helyszín. Akkor még csak spekulációként említettük, hogy a pár egy romantikus ceremónián mondhatja ki a boldogító igent – most viszont úgy tűnik, ez valósággá vált?