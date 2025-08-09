39 perce
Ettől garantáltan égnek áll a hajad, avagy az utak rambói testközelből
A személygépjárművekben egyenlőre nem írja elő semmilyen szabályzat a fedélzeti kamera meglétét, ám sokan az eszköz mellett döntenek, mivel egyre több a figyelmetlenségből származó baleset. Az eszköz nemcsak a közlekedés szabályainak be nem tartását igyekszik szemléltetni, hanem döntő bizonyítékként is szolgálhat egy baleset során.
Hajmeresztő felvételeket közölt a Budapesti Autósok közössége közösségi oldalán. A felvételeket gépjárművekbe szerelt fedélzeti kamerák rögzítették. Az önkéntes közúti rambók épp, hogy elkerülve a balesetet közlekedtek a főváros útjain, pedig a közlekedés nem játék.
A rendőrség is óvatosságra int a közlekedésben
A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat is számtalan felhívásban kéri a közúton közlekedőket a biztonságos közlekedésre és a fokozott figyelemre.
Nemrég újabb eszméletlenség tűnt fel a közlekedésben
A kemma.hu is megírta alig pár hete, hogy az M1-es autópályán megjelentek a katasztrófa turisták. Baleset a balesetben lett a következménye a bámészkodásnak, ezzel megbénítva az ország legforgalmasabb autópályáját.
