Vezetés technika

2 órája

Ettől garantáltan égnek áll a hajad, avagy az utak rambói testközelből

A személygépjárművekben egyenlőre nem írja elő semmilyen szabályzat a fedélzeti kamera meglétét, ám sokan az eszköz mellett döntenek, mivel egyre több a figyelmetlenségből származó baleset. Az eszköz nemcsak a közlekedés szabályainak be nem tartását igyekszik szemléltetni, hanem döntő bizonyítékként is szolgálhat egy baleset során.

Kemma.hu

Hajmeresztő felvételeket közölt a Budapesti Autósok közössége közösségi oldalán. A felvételeket gépjárművekbe szerelt fedélzeti kamerák rögzítették. Az önkéntes közúti rambók épp, hogy elkerülve a balesetet közlekedtek a főváros útjain, pedig a közlekedés nem játék.

 

közlekedés, vezetés, autó
A közlekedés nem játék, de ezek a közúti rambókat nem érdekli.
Forrás: YouTube/BpiAutósok

A rendőrség is óvatosságra int a közlekedésben 

A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat is számtalan felhívásban kéri a közúton közlekedőket a biztonságos közlekedésre és a fokozott figyelemre. 

Nemrég újabb eszméletlenség tűnt fel a közlekedésben

A kemma.hu is megírta alig pár hete, hogy az M1-es autópályán megjelentek a katasztrófa turisták. Baleset a balesetben lett a következménye a bámészkodásnak, ezzel megbénítva az ország legforgalmasabb autópályáját.

 

 

