Közlekedés

1 órája

Ez akár az életed mentheti most meg: erre mindenképp figyelj, ha útnak indulsz

Címkék#balesetveszély#víz#csapadék#figyelem#zivatar#autópálya

A közlekedés esős időben fokozott figyelmet igényel. A heves záporok, zivatarok sokszor számos veszélyt okoznak közlekedés közben az utakon. A vízátfolyások főutakon és autópályákon tömegbalesetek okozója is lehet.

Nagy Balázs

Viharos időben a közlekedés nem játék. Számos látható és láthatatlan veszély rejlik az utakon és azok mentén. Ilyen időjárási körülmények között elengedhetetlen a figyelem fokozott jelenléte, az időjárása tekintettel való közlekedés valamint az óvatosság. Van azonban egy látható veszély, amire sokan fittyet hányva nem figyelnek, ám könnyen tömegbalesetek előidézője is lehet.

közlekedés, eső, vízátfolyás
Esős időben a közlekedés fokozott figyelmet követel meg.
Forrás: Haon.hu

Ha erre figyelsz közlekedés közben, akár az életed mentheted meg

Az esős időjárásban a közlekedés számos balesetveszélyt hordoz magában. Egyik ilyen jelenség ilyenkor a vízátfolyás az utakon. Általában az útszakaszok egy olyan részén keletkezik, ahol egy időben nagy mennyiségű csapadék esik le és a víz elfolyása az árok felé nem történik meg. Ezekbe a vízátfolyásokba belehajtva az amúgy is rendkívül csúszós útszakasz, fokozottan veszélyessé és csúszóssá válhat. A vízátfolyásokba nagy sebességgel érkezve az autó irányíthatatlanná válhat, vagy akár le is csúszhat az útról, ezért érdemes esős, zivataros időben a szokásosnál is nagyobb figyelemmel és körültekintéssel útnak indulni és közlekedni.

 

