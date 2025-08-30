Ez akár az életed mentheti most meg: erre mindenképp figyelj, ha útnak indulsz

Viharos időben a közlekedés nem játék. Számos látható és láthatatlan veszély rejlik az utakon és azok mentén. Ilyen időjárási körülmények között elengedhetetlen a figyelem fokozott jelenléte, az időjárása tekintettel való közlekedés valamint az óvatosság. Van azonban egy látható veszély, amire sokan fittyet hányva nem figyelnek, ám könnyen tömegbalesetek előidézője is lehet.

Esős időben a közlekedés fokozott figyelmet követel meg.

Forrás: Haon.hu

Ha erre figyelsz közlekedés közben, akár az életed mentheted meg

Az esős időjárásban a közlekedés számos balesetveszélyt hordoz magában. Egyik ilyen jelenség ilyenkor a vízátfolyás az utakon. Általában az útszakaszok egy olyan részén keletkezik, ahol egy időben nagy mennyiségű csapadék esik le és a víz elfolyása az árok felé nem történik meg. Ezekbe a vízátfolyásokba belehajtva az amúgy is rendkívül csúszós útszakasz, fokozottan veszélyessé és csúszóssá válhat. A vízátfolyásokba nagy sebességgel érkezve az autó irányíthatatlanná válhat, vagy akár le is csúszhat az útról, ezért érdemes esős, zivataros időben a szokásosnál is nagyobb figyelemmel és körültekintéssel útnak indulni és közlekedni.