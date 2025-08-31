augusztus 31., vasárnap

Milliókat oszt szét a tatabányai közgyűlés: mutatjuk, kik kaphatnak ingyen pénzt a tanuláshoz

Címkék#Tatabánya#Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj#Bursa Hugarica#diákokat#Szabó Zsuzsanna#BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer#közgyűlés#támogatás

Ingyen pénz a tatabányai diákoknak! A közgyűlés döntött: 16 milliós kerettel folytatódik a 25 éves ösztöndíjprogram, amellyel a rászorulókat segítik.

Gábos Orsolya

Történelmi évforduló és egyben a jövőbe mutató döntés helyszíne volt a tatabányai közgyűlés augusztusi ülése. Az önkormányzat ugyanis immár 25 éve csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, és a testület most egyhangúlag döntött a program folytatásáról, amellyel a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását segítik.

A tatabányai közgyűlés döntése a diákok támogatásáról
A közgyűlés egyhangúlag támogatta a program folytatását. Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  Kemma.hu

Milliókat oszt szét a tatabányai közgyűlés: mutatjuk, kik kaphatnak ingyen pénzt a tanuláshoz

Cél a társadalmi esélyegyenlőség

Szabó Zsuzsanna fideszes képviselő, aki 24 éve dolgozik pedagógusként, szívügyének tekinti a programot. Kiemelte: az ösztöndíjrendszer célja a társadalmi esélyegyenlőség növelése. Lehetőséget ad azoknak a fiataloknak is a diplomaszerzésre, akik anyagi okokból egyébként nem tudnának továbbtanulni. A képviselő azt is elárulta, hogy a "bursa" szó a középkori egyetemi kollégiumok nevéből ered, de pénztárcát is jelent, utalva az ösztöndíj fontosságára.

Két pályázattípus segíti a rászorulókat

A rendszer kétféleképpen nyújt támogatást:

"A" típus: Azok a Tatabánya területén élő, rászoruló fiatalok pályázhatnak, akik már teljes idejű felsőfokú képzésben vesznek részt.

"B" típus: Azokat a végzős középiskolásokat vagy már érettségizett fiatalokat célozza, akik a következő tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat.

A döntést a pályázatokról helyben, az önkormányzat hozza meg, hiszen itt ismerik a legpontosabban a diákok szociális helyzetét – hangsúlyozta Szabó Zsuzsanna, aki a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület munkáját is aktívan támogatja.)

16 millió forint a jövő támogatására

A közgyűlés a program folytatására a következő két évre összesen 16 millió forintot különített el. Ez a jelentős keretösszeg garantálja, hogy a támogatás a jövőben is biztos pontot jelentsen a rászoruló tatabányai fiatalok életében.

Ismersz olyat, akinek segítség lenne ez az ösztöndíj? Oszd meg vele ezt a cikket! A pályázati részletekről hamarosan tájékoztatást adunk.

 

