Milliókat oszt szét a tatabányai közgyűlés: mutatjuk, kik kaphatnak ingyen pénzt a tanuláshoz
Ingyen pénz a tatabányai diákoknak! A közgyűlés döntött: 16 milliós kerettel folytatódik a 25 éves ösztöndíjprogram, amellyel a rászorulókat segítik.
Történelmi évforduló és egyben a jövőbe mutató döntés helyszíne volt a tatabányai közgyűlés augusztusi ülése. Az önkormányzat ugyanis immár 25 éve csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, és a testület most egyhangúlag döntött a program folytatásáról, amellyel a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását segítik.
Cél a társadalmi esélyegyenlőség
Szabó Zsuzsanna fideszes képviselő, aki 24 éve dolgozik pedagógusként, szívügyének tekinti a programot. Kiemelte: az ösztöndíjrendszer célja a társadalmi esélyegyenlőség növelése. Lehetőséget ad azoknak a fiataloknak is a diplomaszerzésre, akik anyagi okokból egyébként nem tudnának továbbtanulni. A képviselő azt is elárulta, hogy a "bursa" szó a középkori egyetemi kollégiumok nevéből ered, de pénztárcát is jelent, utalva az ösztöndíj fontosságára.
Két pályázattípus segíti a rászorulókat
A rendszer kétféleképpen nyújt támogatást:
"A" típus: Azok a Tatabánya területén élő, rászoruló fiatalok pályázhatnak, akik már teljes idejű felsőfokú képzésben vesznek részt.
"B" típus: Azokat a végzős középiskolásokat vagy már érettségizett fiatalokat célozza, akik a következő tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat.
A döntést a pályázatokról helyben, az önkormányzat hozza meg, hiszen itt ismerik a legpontosabban a diákok szociális helyzetét – hangsúlyozta Szabó Zsuzsanna, aki a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület munkáját is aktívan támogatja.)
16 millió forint a jövő támogatására
A közgyűlés a program folytatására a következő két évre összesen 16 millió forintot különített el. Ez a jelentős keretösszeg garantálja, hogy a támogatás a jövőben is biztos pontot jelentsen a rászoruló tatabányai fiatalok életében.
