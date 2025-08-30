47 perce
„Vége a hallgatásnak!” – Történelmi döntés született a gyermekvédelemről a tatabányai közgyűlésen
A tét hatalmas: a bántalmazott, segítségre szoruló tatabányai gyerekek sorsa. Ritka pillanatnak lehettek tanúi a tatabányaiak: a közgyűlés termében a Fidesz és az ellenzék is félretette a politikai csatározást egy sokkal fontosabb ügyért. Mutatjuk a történelmi jelentőségű döntést és a részleteket!
A közgyűlés napirendjén a gyermekvédelem helyzete szerepelt, a cél pedig egyértelmű volt: azonnali és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott családoknak. Dr. Konczer Erik alpolgármester elmondta, bár a város eddig is sokat tett az ügyben, egy új Kerekasztal létrehozása elkerülhetetlen. Az előterjesztés motorja Szabó Zsuzsanna fideszes képviselő volt, akinek pedagógusként és gyógypedagógusként ez a téma személyes szívügye.
Tatabánya Közgyűlés
Fókuszban a gyermekvédelem: Kerekasztalt hoznak létre Tatabányán
Dr. Konczer Erik alpolgármester elmondta, hogy bár a város már most is sokrétű tevékenységet végez a gyermek- és ifjúságvédelem területén, mégis úgy gondolja, hogy egy szakmai kerekasztal létrehozásának van létjogosultsága.
A téma Szabó Zsuzsannát, a Fidesz képviselőjét pedagógusként mélyen érinti. A képviselő mindig is szívén viselte a fiatal generáció ügyeit, jó példa erre, hogy támogatta a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságért Egyesületet is, akik nemrég egy videós pályázaton nyertek.
Én, mint pedagógus, gyógypedagógus és gyermekvédelmi szakértő, fokozott figyelemmel kísértem ezt a problémát. Szerveztem két kerekasztal-beszélgetést, és kiemelném, milyen fontos lenne a kommunikáció, a pedagógusok képzése, a prevenció, egy bántalmazási térkép létrehozása vagy akár egy segítségadó láda kihelyezése. Nagyon üdvözlöm ezt az előterjesztést, és támogatom, hogy itt a városban segíteni tudjuk azokat a fiatalokat és szülőket, akiknek bármilyen problémájuk van, és eljussanak hozzájuk a megoldás lehetőségei.
A fideszes képviselő hozzátette, hogy az előterjesztés komoly szakembereket sorol fel, akiket bevonnának a Kerekasztalba. Úgy véli, ha ennyi ember közösen keresi a megoldást, akkor biztosan dűlőre jutnak abban, hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni a bajba jutott gyerekeken.
„Nekem szívügyem ez a téma” – hangsúlyozta a képviselő. Szabó Zsuzsanna szerint a kerekasztalra azért van szükség, mert így sokkal több gyerekhez és családhoz eljutna az üzenet: van kihez fordulni, van segítség és van kiút a bántalmazásból.
Boda Bánk egyetértett Szabó Zsuzsanna szavaival és örömét fejezte ki, hogy egy olyan téma került napirendre, amelyben a politikai oldalak felül tudnak emelkedni a nézeteltéréseken, hogy közösen mutassanak kiutat a problémákkal küzdő gyerekeknek.
Pataki Zoltánné fideszes képviselő elmondta, hogy ő is részt vett a képviselőtársa által szervezett kerekasztal-beszélgetéseken, ahol a kezdeti problémák felsorolása után elkezdett kialakulni egy szakmai egység.
A közgyűlés végül 16 igennel, egyhangúlag megszavazta az előterjesztést, így a gyermek- és ifjúságvédelem jegyében megalakul a Kerekasztal Tatabányán.