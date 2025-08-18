Vége a nyugalomnak Tatabányán? Elképesztő betörési kísérlet borzolja a kedélyeket a városban

Érthető módon kommentáradat érkezett a bejegyzéshez.

"A lépcsőházakban is járkálnak. Pár hónapja hozzánk is be akart nyitni valaki, de mi mindig zárjuk a bejárati ajtót amint belépünk a lakásba. Amikor kiléptem, hogy megnézzem csak azt hallottam, hogy szalad le valaki a lépcsőn."

- írták a roppant hasonló történést, a betörési kísérlet itt is meghiúsult.

"A témához kapcsolódóan...Pár éve új lakó érkezett a szemközti családi házba. Folytak a felújítási munkálatok, így még nem laktak ott. De dolgoztak a házon, csinosítgatták, építették, szépítették. (...)Főhősünk sétál az utcán, nyár van, a nyitott ablakon libben a függöny. Elmegy a nyitott ablak előtt, aztán visszafordult és hopp, már be is lépett a nyitott ablakon. Majd kb. 2 perc múlva angolosan távozott ugyancsak az ablakon keresztül. Tette mindezt úgy, hogy a kapuban ott állt a tulaj autója, jelezve, hogy otthon vannak a háziak...A háziak észleltek is valamit, mintha járt volna ott valaki...Átjöttek, illedelmesen bemutatkoztak, és a házunkon lévő kamera felvételét kérték, mert mintha valami történt volna. A kamerát visszanézve láttuk az egész eseményt: hősünk jön, belép az ablakon, és 2 perc múlva távozik. Tette mindezt egy iszonyatosan forgalmas út mellett, fényes nappal úgy, hogy láthatta, a háziak bizony valószínűleg otthon vannak.Ha nem látom saját szememmel a felvételt, el sem hiszem, hogy itt Tatabányán ez is megtörténhet. Bánhida, én így szeretlek! Ui.: azóta élőerős, négylábú általi megfigyelés alatt áll az ő házuk is."

- számoltak be egy harmadik betörésről.