1 órája
Vége a nyugalomnak Tatabányán? Elképesztő betörési kísérlet borzolja a kedélyeket a városban
Már Tatabányán sem vagyunk biztonságban? Egy újabb brutális betörési kísérlet történt, ami komoly kérdéseket vet fel a helyi közbiztonság állapotával kapcsolatban. Mutatjuk a legfrissebb eset döbbenetes részleteit!
Nagy port kavar Tatabánya közbiztonságának kérdése, egyesek szerint semmi probléma nincs a várossal, míg mások azt mondják, bőven lenne min javítani. A napokban például egy alsógallai házba törtek be majdnem, s noha a betörőt fülön csípték, mégis ideális esetben fényes nappal ez nem történhetne meg.
A közbiztonság nem a legmegfelelőbb
Egy helyi Facebook csoportban osztották meg amolyan figyelemfelhívásként, hogy délután 5 óra tájban egy alsógallai ház lakói arra lettek figyelmesek, hogy be akarnak törni hozzájuk. A peches tolvajnak végül nem sikerült az akciója, mivel a tulaj épp az előszobában állt, amikor meghallotta, hogy egy ismeretlen próbál bejutni a házába. Amikor rákérdezett kilétére és arra, hogy mit szeretne, csak annyit válaszolt, hogy segítséget szeretne kérni, nem tudja merre van a vasútállomás...
Tudni kell hogy eléggé nyikorgó hangos kapunk van, csak ha óvatosan résnyire van nyitva, akkor nem hallani a házba, hogy nyitja valaki... Illetve a bejárati ajtón se kopogott, úgyhogy számunkra elég egyértelmű volt a helyzet.
- írták a figyelmeztető posztban.
Érthető módon kommentáradat érkezett a bejegyzéshez.
"A lépcsőházakban is járkálnak. Pár hónapja hozzánk is be akart nyitni valaki, de mi mindig zárjuk a bejárati ajtót amint belépünk a lakásba. Amikor kiléptem, hogy megnézzem csak azt hallottam, hogy szalad le valaki a lépcsőn."
- írták a roppant hasonló történést, a betörési kísérlet itt is meghiúsult.
"A témához kapcsolódóan...Pár éve új lakó érkezett a szemközti családi házba. Folytak a felújítási munkálatok, így még nem laktak ott. De dolgoztak a házon, csinosítgatták, építették, szépítették. (...)Főhősünk sétál az utcán, nyár van, a nyitott ablakon libben a függöny. Elmegy a nyitott ablak előtt, aztán visszafordult és hopp, már be is lépett a nyitott ablakon. Majd kb. 2 perc múlva angolosan távozott ugyancsak az ablakon keresztül. Tette mindezt úgy, hogy a kapuban ott állt a tulaj autója, jelezve, hogy otthon vannak a háziak...A háziak észleltek is valamit, mintha járt volna ott valaki...Átjöttek, illedelmesen bemutatkoztak, és a házunkon lévő kamera felvételét kérték, mert mintha valami történt volna. A kamerát visszanézve láttuk az egész eseményt: hősünk jön, belép az ablakon, és 2 perc múlva távozik. Tette mindezt egy iszonyatosan forgalmas út mellett, fényes nappal úgy, hogy láthatta, a háziak bizony valószínűleg otthon vannak.Ha nem látom saját szememmel a felvételt, el sem hiszem, hogy itt Tatabányán ez is megtörténhet. Bánhida, én így szeretlek! Ui.: azóta élőerős, négylábú általi megfigyelés alatt áll az ő házuk is."
- számoltak be egy harmadik betörésről.