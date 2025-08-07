augusztus 7., csütörtök

Sin City

16 perce

"Igazi gettó, elszabadult a pokol"

Hogy Tatabánya mennyire veszélyes, eléggé megosztó lett a lakosok körében. A közbiztonsági helyzet állapotáról ellentétesek a vélemények.

Kemma.hu

Korábban megírtuk, hogy tatabánya a második legveszélyesebb város Magyarországon egy friss felmérés szerint. Tatabánya közbiztonsága országos viszonylatban is kiemelkedően rossz – a város a második legrosszabbul szerepelt a magyar települések között. A közbiztonság helyzete megosztja a helyieket is. Mutatjuk!

közbiztonság
Fegyveres őrültet fogtak a tatabányai KFC-nél fényes nappal, nem kiemelkedő a közbiztonság
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Nem a legjobb a közbiztonság: megoszlanak a vélemények Tatabányáról

A cikkünk alatt, melyben Tatabánya közbiztonságát részleteztük, számtalan hozzászólás érkezett.

Igazi gettó, elszabadult a pokol. Nincs közbiztonság, lépcsőházban patkányok, drogosok hajléktalanok,kezd élhetetlenné válni.

– írta egy férfi.

De most komolyan, én Tatabányán attól félek éjszaka, hogy ha mondjuk este 10-kor a főút mellett elesek és beverem a fejem, másnap reggelig nem talál meg senki…

– írta egy kommentelő őszintén, állandó félelmét, amire reakció is érkezett:

"Bánhidán azért előfordul, hogy egy (gondolom mentális problémákkal küzdő) nő fel-alá sétál és magában beszél, plusz néha kiabál is. Ha nem is félelmetes, de az alvásban tud akadályozni."

Egy nő is vállalta véleményét a közbiztonsággal kapcsolatban.

"Aki, azt állítja, hogy jó a közbiztonság, tuti nem az Ifjúság út, Fő tér környékén lakik."

Olyan hozzászólások is érkeztek, amik Tatabánya védelmére keltek.

Egyáltalán nem vészes a város, este totál kihalt. Közbiztonság, mocsok, csövik, drogosok területén egy Kecskemét, Szolnok, meg bármelyik észak-keleti város rosszabb, de még Esztergom is...

Volt olyan is, aki megosztotta véleményét arról, hogyan lehetne élhetőbbé tenni a várost.

Tatabányának egyetlen helye, ami veszélyes:az alsógallai gettó. Ha azt eldózerolnák és a helyén lakóparkot létesítenének, akkor azzal sokat nyerne a város. Az ott lakókat pedig szétszórva,nem egy helyre, hőszigetelt, olcsó konténerházakba kellene beköltöztetni.

 

 

