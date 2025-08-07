2 órája
"Igazi gettó, elszabadult a pokol"
Hogy Tatabánya mennyire veszélyes, eléggé megosztó lett a lakosok körében. A közbiztonsági helyzet állapotáról ellentétesek a vélemények.
Korábban megírtuk, hogy tatabánya a második legveszélyesebb város Magyarországon egy friss felmérés szerint. Tatabánya közbiztonsága országos viszonylatban is kiemelkedően rossz – a város a második legrosszabbul szerepelt a magyar települések között. A közbiztonság helyzete megosztja a helyieket is. Mutatjuk!
Nem a legjobb a közbiztonság: megoszlanak a vélemények Tatabányáról
A cikkünk alatt, melyben Tatabánya közbiztonságát részleteztük, számtalan hozzászólás érkezett.
Igazi gettó, elszabadult a pokol. Nincs közbiztonság, lépcsőházban patkányok, drogosok hajléktalanok,kezd élhetetlenné válni.
– írta egy férfi.
De most komolyan, én Tatabányán attól félek éjszaka, hogy ha mondjuk este 10-kor a főút mellett elesek és beverem a fejem, másnap reggelig nem talál meg senki…
– írta egy kommentelő őszintén, állandó félelmét, amire reakció is érkezett:
"Bánhidán azért előfordul, hogy egy (gondolom mentális problémákkal küzdő) nő fel-alá sétál és magában beszél, plusz néha kiabál is. Ha nem is félelmetes, de az alvásban tud akadályozni."
Egy nő is vállalta véleményét a közbiztonsággal kapcsolatban.
"Aki, azt állítja, hogy jó a közbiztonság, tuti nem az Ifjúság út, Fő tér környékén lakik."
Olyan hozzászólások is érkeztek, amik Tatabánya védelmére keltek.
Egyáltalán nem vészes a város, este totál kihalt. Közbiztonság, mocsok, csövik, drogosok területén egy Kecskemét, Szolnok, meg bármelyik észak-keleti város rosszabb, de még Esztergom is...
Volt olyan is, aki megosztotta véleményét arról, hogyan lehetne élhetőbbé tenni a várost.
Tatabányának egyetlen helye, ami veszélyes:az alsógallai gettó. Ha azt eldózerolnák és a helyén lakóparkot létesítenének, akkor azzal sokat nyerne a város. Az ott lakókat pedig szétszórva,nem egy helyre, hőszigetelt, olcsó konténerházakba kellene beköltöztetni.
