Ide tényleg születni kell: Tatabánya a második legfélelmetesebb magyar város

A nyár kellemes időjárása sokakat csábít szabadtéri programokra, ám nem mindenhol lehet nyugodtan hazasétálni utána. Egy friss statisztikából kiderült, hogy a magyarok szerint Tatabánya a második legkevésbé biztonságos város éjszakai séták szempontjából: mindössze Gyöngyös előzi meg a közbiztonságot górcső alá vevő rangsorban. Az országos felmérés a lakosság szubjektív biztonságérzetét mutatja meg, az alapján, hogy mennyire tartanak az emberek támadástól, rablástól, zaklatástól vagy más utcai veszélytől.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Tatabánya a közbiztonsági lista élén – de nem jó értelemben

A pénzcentrum.hu tette közzé a Numbeo városi szintű statisztikáit, ami szerint Komárom-Esztergom vármegye megyeszékhelye, Tatabánya közbiztonsága a második legrosszabbnak számít Magyarországon, ha az éjszakai sétákat nézzük. Az adatok azt mutatják, hogy itt az emberek különösen nagy arányban érzik fenyegetve magukat, amikor sötétedés után az utcára lépnek. Bár az ilyen statisztikáknál fontos figyelembe venni az adatközlők számát is, az eredmények mégis figyelmeztetőek. A biztonságérzet hiánya súlyos hatással lehet a lakók mindennapjaira és akár a városról alkotott általános képre is.

Hogyan védekezzünk? – Praktikus tanácsok éjszakai közlekedéshez

A rossz közbiztonság érzése nem jelenti azt, hogy tehetetlenek vagyunk. Ha éjszaka kell egyedül közlekednünk, érdemes előre megtervezni az útvonalat, lehetőleg jól kivilágított, forgalmasabb utcákat választva. Kerüljük a sötét parkokat, aluljárókat, elhagyatott mellékutcákat, és ne használjuk a telefonunkat úgy, hogy elvonja a figyelmet a környezetünkről. A fülhallgatót is inkább hagyjuk el, vagy legalább az egyik fülünket szabadon, hogy halljuk, mi történik körülöttünk. Ha tehetjük, telefonáljunk valakivel – de ne mutogassuk a készüléket –, vagy vigyünk magunkkal önvédelmi eszközt, például gázsprayt, de csak akkor, ha azt valóban tudjuk is használni. A félelem leküzdésére jó megoldás lehet egy önvédelmi tanfolyam is, amely nemcsak gyakorlati tudást ad, de növeli az önbizalmat is.