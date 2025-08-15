Nem véletlenül félnek a tatabányaiak: az ország egyik legrosszabb közbiztonságú városa lett megyeszékhelyünk

A biztonságérzet minden településen meghatározza a mindennapi élet minőségét, különösen akkor, ha valaki sötétedés után is szeretne nyugodtan közlekedni. Tatabányán azonban sokan már rég nem teszik meg könnyű szívvel, hogy este egyedül induljanak haza. Ez a helyzet jól mutatja, hogy a közbiztonság hiánya közvetlenül befolyásolja a lakosok mindennapi életét is.

Tatabányán a második legrosszabb a közbiztonság, csak Gyöngyös előzte meg

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Riasztó számok: szörnyű a közbiztonság Tatabányán

A legfrissebb országos felmérés adatai szerint Tatabánya közbiztonsága az egyik legrosszabb Magyarországon: megyeszékhelyünk az országos rangsor második helyén áll, közvetlenül Gyöngyös mögött. A statisztikák a lakosság szubjektív biztonságérzetét mutatják be, vagyis azt, hogy a helyiek mennyire tartanak támadástól, rablástól, zaklatástól vagy más utcai veszélytől, különösen éjszakai séták alkalmával.

Nem véletlenül félnek a tatabányaiak

2024 februárjában Sárberekben egy óvónőt támadott meg egy férfi, amikor a nő reggel egy játszótér mellett sétált el. A támadó bántalmazta az asszonyt, aki végül egy közeli pékségbe menekült, ahol segítséget kért. A mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, a rendőrség pedig megkezdte a nyomozást az ügyben.

Szintén tavaly novemberben egy 54 éves nőt ért brutális támadás Tatabányán. Az elkövető ittas állapotban közelítette meg áldozatát, majd egy bokorhoz rángatta, ahol késsel fenyegette, összeverte és megerőszakolta. A nő a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló koponyasérülést és több zúzódást szenvedett, miközben kétségbeesetten kiabált segítségért. A férfit rövid időn belül elfogták, és szexuális erőszak bűntettével, valamint súlyos testi sértés bűntettével gyanúsították meg.