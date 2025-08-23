80 évesen is bombaformában Kovács Kati: friss fotókon a beat nagyasszonya

Kovács Kati a Tatai Szabadtéri Színpadon augusztus 22-én lépett fel. Mint a koncerten egyik résztvevő olvasónk elmesélte: nagyon barátságos, közvetlen volt az énekesnő a közönséggel.

Itt pedig felidézzük, mivel nyert épp hatvan éve a Ki MitTud? versenyén.