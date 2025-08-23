2 órája
80 évesen is bombaformában Kovács Kati: friss fotókon a beat nagyasszonya
A Tatai Szabadtéri Színpadon lépett fel az énekesnő, ahol nagy sikert aratott. Kovács Kati idén évfordulót ünnepelt.
Ilyen volt a Kovács Kata koncert Tatán
Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra
Kovács Kati közvetlensége mindenkit elvarázsolt a tatai koncerten.
Kovács Kati hatvan éve a színpadon
Júliusban volt hatvan éve, hogy Kovács Kati meghódította a Ki mit tud? ítészeit és közönségét. A beatkorszak ikonja az idén 80 éves, az énekesnő nem veszített varázsából: a legszebb, legkedvesebb, legismertebb slágereivel a tataiak szívét is megmelengette.
GALÉRIA: Ilyen volt a Kovács Kati koncert Tatán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Kovács Kati a Tatai Szabadtéri Színpadon augusztus 22-én lépett fel. Mint a koncerten egyik résztvevő olvasónk elmesélte: nagyon barátságos, közvetlen volt az énekesnő a közönséggel.
Itt pedig felidézzük, mivel nyert épp hatvan éve a Ki MitTud? versenyén.