Koncert

2 órája

80 évesen is bombaformában Kovács Kati: friss fotókon a beat nagyasszonya

A Tatai Szabadtéri Színpadon lépett fel az énekesnő, ahol nagy sikert aratott. Kovács Kati idén évfordulót ünnepelt.

Kemma.hu
80 évesen is bombaformában Kovács Kati: friss fotókon a beat nagyasszonya

Ilyen volt a Kovács Kata koncert Tatán

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

 Kovács Kati közvetlensége mindenkit elvarázsolt a tatai koncerten. 

A Tatai Szabadtéri Színpadon lépett fel az énekesnő, ahol nagy sikert aratott. Kovács Kati idén évfordulót ünnepelt.
Ilyen volt a Kovács Kat koncert Tatán
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Kovács Kati hatvan éve a színpadon

Júliusban volt hatvan éve, hogy Kovács Kati meghódította a Ki mit tud? ítészeit és közönségét. A beatkorszak ikonja az idén 80 éves, az énekesnő nem veszített varázsából: a legszebb, legkedvesebb, legismertebb slágereivel a tataiak szívét is megmelengette.

GALÉRIA: Ilyen volt a Kovács Kati koncert Tatán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Kovács Kati a Tatai Szabadtéri Színpadon augusztus 22-én lépett fel. Mint a koncerten egyik résztvevő olvasónk elmesélte: nagyon barátságos, közvetlen volt az énekesnő a közönséggel.

Itt pedig felidézzük, mivel nyert épp hatvan éve a Ki MitTud? versenyén.

 

 

