57 perce
Kitüntették Tatabánya szeretett Kovács doktorát: bő 60 éve gyógyít fáradhatatlanul
Majd' mint 50 éve a Szent Borbála oszlopos tagja, de ahogy a pályát kezdte, az több mint kalandos. Dr. Kovács Antal életét a gyógyítás tölti ki, több generáció nőtt fel keze alatt.
Dr. Kovács Antalt, Tatabánya egyik legismertebb és legtiszteltebb orvosát, valamint a Belügyminisztérium díjazottjait, Dr. Schlégelné Dr. Béketi Csillát és Kollár Flórián Tamást nemrégiben kitüntették a Nemzeti Ünnep alkalmából.
Dr. Kovács Antal pályafutása és elkötelezettsége
Dr. Kovács Antal több mint hat évtizede dolgozik orvosként, bő ötven éve a Szent Borbála Kórház oszlopos tagja. Pályafutása 1956-ban kezdődött, amikor külön engedéllyel kezdhette meg tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, azóta is folyamatosan gyógyítja a tatabányai közösséget.
Egyetemi évei alatt rendhagyó módon, biológia órán ájult el a boncteremben, ami az akkori körülmények között ritka eseménynek számított. Ekkor azonban édesanyja támogatásával és bátorításával folytatta orvosi tanulmányait. Dr. Kovács Antal számára a gyógyítás nem csak hivatás, hanem életforma. „Nem vagyok munkamániás, csak szeretem a munkám” – nyilatkozta később.
Mindig vonzotta az immunológia, amely a hatvanas évek elején az egyik legújabb és legdinamikusabban fejlődő tudományág volt. A szakmai munka mellett életében a kultúra és a művészet is fontos szerepet kapott: klasszikus zene, irodalom, festészet – mind hozzájárultak, hogy kiegyensúlyozottan tudjon dolgozni.
A Dr. Kovács Antal nevét viselő elismerés mögött nemcsak a hosszú pályafutás, hanem a fáradhatatlan munkásság is áll. 1956-ban kezdte karrierjét, majd évtizedekig a Szent Borbála Kórház oszlopos tagjaként dolgozott. „Konzervatív ember vagyok, de mindig a betegek javát tartottam szem előtt” – nyilatkozta a Tatabánya Kórház blogjában.
A kitüntetés kapcsán a város vezetése kiemelte, hogy Dr. Kovács Antal munkája nemcsak a kórház falain belül, hanem a tatabányai közösség egészségügyi életében is kiemelkedő. Az elismerés egyben a közösség hálájának jelképe is.
A betegek, kollégák és a tatabányai közösség számára Dr. Kovács Antal nem csupán orvos, hanem példaértékű személyiség. Több generáció nőtt fel keze alatt, és munkája miatt a helyi egészségügy meghatározó alakjává vált.
BM-díjazottak Tatabányán
A nemzeti ünnep alkalmából a Belügyminisztérium is díjazta a helyi közszolgálati munkát.
- Dr. Schlégelnè Dr. Békefi Csilla gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezetének elnöke, a komáromi Mentha Patika vezetője.
- Kollár Flórián Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmester úr, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetője.
Mindketten hosszú évek óta hozzájárulnak a közösség biztonságához, a helyi belügyi feladatok szakszerű ellátásához.
Minden díjazott egy helyen: nekik szólt a taps augusztus 20-a alkalmából