Kitüntették Tatabánya szeretett Kovács doktorát:  bő 60 éve gyógyít fáradhatatlanul

Dr. Kovács Antalt, Tatabánya egyik legismertebb és legtiszteltebb orvosát, valamint a Belügyminisztérium díjazottjait, Dr. Schlégelné Dr. Béketi Csillát és Kollár Flórián Tamást nemrégiben kitüntették a Nemzeti Ünnep alkalmából.

Dr. Kovács Antal és BM-díjazottak évtizedek fáradhatatlan munkájáért kaptak elismerést Tatabányában.

Fotó: BABYBOX

Dr. Kovács Antal pályafutása és elkötelezettsége

Dr. Kovács Antal több mint hat évtizede dolgozik orvosként, bő ötven éve a Szent Borbála Kórház oszlopos tagja. Pályafutása 1956-ban kezdődött, amikor külön engedéllyel kezdhette meg tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, azóta is folyamatosan gyógyítja a tatabányai közösséget.

Egyetemi évei alatt rendhagyó módon, biológia órán ájult el a boncteremben, ami az akkori körülmények között ritka eseménynek számított. Ekkor azonban édesanyja támogatásával és bátorításával folytatta orvosi tanulmányait. Dr. Kovács Antal számára a gyógyítás nem csak hivatás, hanem életforma. „Nem vagyok munkamániás, csak szeretem a munkám” – nyilatkozta később.

Mindig vonzotta az immunológia, amely a hatvanas évek elején az egyik legújabb és legdinamikusabban fejlődő tudományág volt. A szakmai munka mellett életében a kultúra és a művészet is fontos szerepet kapott: klasszikus zene, irodalom, festészet – mind hozzájárultak, hogy kiegyensúlyozottan tudjon dolgozni.

A Dr. Kovács Antal nevét viselő elismerés mögött nemcsak a hosszú pályafutás, hanem a fáradhatatlan munkásság is áll. 1956-ban kezdte karrierjét, majd évtizedekig a Szent Borbála Kórház oszlopos tagjaként dolgozott. „Konzervatív ember vagyok, de mindig a betegek javát tartottam szem előtt” – nyilatkozta a Tatabánya Kórház blogjában.

A kitüntetés kapcsán a város vezetése kiemelte, hogy Dr. Kovács Antal munkája nemcsak a kórház falain belül, hanem a tatabányai közösség egészségügyi életében is kiemelkedő. Az elismerés egyben a közösség hálájának jelképe is.

A betegek, kollégák és a tatabányai közösség számára Dr. Kovács Antal nem csupán orvos, hanem példaértékű személyiség. Több generáció nőtt fel keze alatt, és munkája miatt a helyi egészségügy meghatározó alakjává vált.