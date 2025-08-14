1 órája
Müller Cecília visszatér, újabb nagy fába vágja a fejszéjét
Az egész ország megismerte a nevét és arcát, amikor öt évvel ezelőtt kitört a pandémia. Müller Cecília néhány nap alatt az egész ország családorvosa lett a koronavírus-járvány idején. A szakmán túl a családról is beszélgettünk Esztergomban.
Müller Cecíliával, az idén nyugdíjba vonult országos tisztifőorvossal beszélgettünk az MCC Feszten. Az egykori tisztifőorvos a koronavírus okozta pandémiáról, annak tanulságairól több gondolatot is megosztott velünk. Emellett elárulta azt is, mivel tölti szabadidejét.
A koronavírus velünk él
Márciusban volt öt éve, hogy kitört a koronavírus pandémia a világban. Már túl vagyunk a Covid-19 okozta ijedelmeken. Lehetséges, hogy most már túl lehetünk a Covid-19 miatti ijedtségen is és a koronavírus is egy lehet a többi légúti kórokozó közül?
A koronavírus számos változáson ment át. Már a világjárvány időtartama alatt is láttuk, hogy egy rendkívül változékony vírus, nagyon sok variánsa alakult ki. Többek közt ez is volt az oka annak, hogy különböző hullámok követték egymást és egy kicsit mindig másképpen jelent meg a betegség klinikai formáját tekintve is. Emlékszünk, hogy először egy rendkívül agresszív légúti vírusról beszéltünk, aztán változtak, átalakultak a tünetek, ami annak volt köszönhető, hogy a vírus az egész szervezet érrendszerét megtámadta. Nagyon sok gyomor-bélrendszeri tünetet is okozott a vírus. Változott a genetikai szerkezete, klinikai tüneteiben és a betegség lezajlásában is változásokat mutatott. Úgy tűnik azonban, hogy nem történtek akkora módosulások, hogy a vírus egy újabb pandémiás potenciállal bírjon.
A koronavírus folyamatosan velünk él?
Jelen tudásunk szerint ez egy olyan jellegű légúti megbetegedés okoz, mint az influenza vírus, az adenovírus, vagy az óriás sejtes vírus – amelyekről a téli időszakban szoktunk beszélni. A koronavírus ma már besorolódott a többi légúti vírus közé, velünk télen is, nyáron is. Bár még változtatja a formáját, de úgy tűnik, hogy ezek már szelídebbek, nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket. A járványügyi rendszerek a pandémia óta megváltoztak: nem influenza szezonról, hanem légúti szezonról beszélünk már – amely egy összefoglaló név. A betegségekre fokozottan érzékenyeknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerűeknek – mint minden más kórokozó esetében – továbbra is elővigyázatosnak kell lenniük. Az ő részükre változatlanul javasoljuk a védőoltás igénylését.
Krónikus betegek nincsenek nagyobb veszélyben
Az MCC Feszten a pódiumbeszélgetésen a szűrővizsgálatok, rendszeres vizsgálatok volt az egyik téma. A szűrővizsgálatok és a rendszeres orvoshoz járással csökken a kockázata egy banális megbetegedés szövődményének?
A pandémia alatt azt tapasztaltuk, hogy a rendszeresen kezelt, jó állapotban lévő krónikus betegek, akik folyamatos kontroll alatt állnak és megfelelő terápiát kapnak, alig nagyobb kockázatúak, mint az egészségesek. Ezzel szemben a nem egyensúlyban tartott betegségek, mint például a cukorbetegség esetén bizonyos korosztályokban a megfertőződés és a szövődmények kockázata akár hétszeres is lehetett.
Melyek a pandémia legfontosabb tanulságai?
Ez az időszak sok fejlődési lehetőséget adott– amelynek persze komolya ára volt. Egyrészt megmutatta, hogy felkészültnek kell lennünk, mert járványok mindig vannak, voltak és lesznek is. Nem tudjuk, melyik kórokozó fog nagyobb járványt okozni, ezért fontos az előrejelzés. A pandémia több fejlesztést is ösztönzött: ma gyorsabban tudjuk mérni a kórokozók jelenlétét és a megbetegedések számát. Jó példa erre a szennyvíz-alapú előrejelzés, amely 10–14 nappal korábban jelzi a tünetes és tünetmentes fertőzöttek számát, így fel lehet készíteni az egészségügyi rendszert a betegszám-növekedésre. Tanultunk az ellátórendszer működéséről és felszereltségéről is, amit a jövőben hasznosíthatunk. Az mRNS-technológia nemcsak a Covid-19 elleni védőoltásban bizonyult hasznosnak, hanem új lehetőségeket nyitott például a daganatkezelésben is.
Sokan tartanak a Covidtól a mai napig, hiszen akkor belénk égett a kézmosás, a maszk használat.
A magyar lakosság ötösre vizsgázott a pandémia idején. Olyan fegyelmet, együttműködést tapasztaltam, amely más országokban nem feltétlenül volt meg. Azt gondolom, hogy kölcsönösen egymás segítségére voltunk.
Bár az országnak ön a tisztifőorvos és az orvos szerepében ismert. Ám a családjának ön édesanya és nagymama. A családján belül mennyire tölti be az orvos szerepét?
Az unokáim épp annyira fordulnak hozzám, ha fáj valamijük, mint bármelyik másik nagymamához az unokája. Sok orvos van a családunkban, de nem kívánom magamnak ezt a szerepet. Úgy tartom, jobb, ha az ember nem kezeli saját családtagját, hiszen érzelmileg érintett és egy objektív orvos tud igazán higgadtan segíteni.
Nem hagyja el a szakmát Müller Cecília
Az utcán megállítják egy-két szóra manapság is?
Elsősorban azon a településen ahol régen háziorvos voltam, része vagyok a közösségnek. Természetesen köszönnek, megállítanak, beszélgetünk pár mondatot. Jól esik hazamenni és az utcán, boltban találkozni a régi ismerősökkel, páciensekkel. Szoktam mondani, hogy egy orvos egy kistelepülésen még a boltban is rendel – saját családomban is ezt tapasztalom. Egy-egy tanács nem árt. Egy háziorvos és páciensei között amúgy is közvetlen kapcsolat gyakran hosszú évtizedeken keresztül A családorvoslás szép, emberek között élő hivatás.
Idén nyugdíjba vonult, mivel foglalkozik, amióta több a szabadideje?
Nagyon szeretek kertészkedni, sokat időt töltök a szabadban. Igyekszem bepótolni mindazt, amit országos tisztifőorvosként kihagytam, például most rendbe hozom a kertet. Nyáron az öt unokám sokat van nálunk, jönnek-mennek, így velük is rengeteg időt töltök. A szakmát azonban nem hagyom el: ősszel egyetemi oktatói feladatot kezdek el, hogy friss maradjak a pályán.
Névjegy
Müller Cecília Dunaújvárosban, a Szent Pantaleon Kórház II. sz. Belgyógyászati osztályán kezdte pályafutását kórházi orvosként. Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinátban üzemorvosként, majd a Fejér vármegyei Nagyvenyimen háziorvos. 2010-től néhány hónapon át a Közép-Dunántúli Régió tisztifőorvosaként irányította az ajkai vörösiszap-katasztrófa következményeinek elhárítását.
2011-től a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, majd 2018. december 1-től 2025 májusáig a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője és országos tisztifőorvos.
2020-tól a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az országos tisztifőorvos vezetésével vesz részt a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs munkájában.
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) által kiadott „Egészségfejlesztés” című folyóirat kiadásért felelős szerkesztőségi tagja. Férje Zseli József, Nagyvenyim háziorvosa. Több mint 40 éve élnek boldog házasságban. Két gyermekük és öt unokájuk van.