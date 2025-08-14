Müller Cecília visszatér, újabb nagy fába vágja a fejszéjét

Müller Cecíliával, az idén nyugdíjba vonult országos tisztifőorvossal beszélgettünk az MCC Feszten. Az egykori tisztifőorvos a koronavírus okozta pandémiáról, annak tanulságairól több gondolatot is megosztott velünk. Emellett elárulta azt is, mivel tölti szabadidejét.

Müller Cecília néhány nap alatt az egész ország családorvosa lett a koronavírus-járvány idején. A szakmán túl a családról is beszélgettünk Esztergomban.

A koronavírus velünk él

Márciusban volt öt éve, hogy kitört a koronavírus pandémia a világban. Már túl vagyunk a Covid-19 okozta ijedelmeken. Lehetséges, hogy most már túl lehetünk a Covid-19 miatti ijedtségen is és a koronavírus is egy lehet a többi légúti kórokozó közül?

A koronavírus számos változáson ment át. Már a világjárvány időtartama alatt is láttuk, hogy egy rendkívül változékony vírus, nagyon sok variánsa alakult ki. Többek közt ez is volt az oka annak, hogy különböző hullámok követték egymást és egy kicsit mindig másképpen jelent meg a betegség klinikai formáját tekintve is. Emlékszünk, hogy először egy rendkívül agresszív légúti vírusról beszéltünk, aztán változtak, átalakultak a tünetek, ami annak volt köszönhető, hogy a vírus az egész szervezet érrendszerét megtámadta. Nagyon sok gyomor-bélrendszeri tünetet is okozott a vírus. Változott a genetikai szerkezete, klinikai tüneteiben és a betegség lezajlásában is változásokat mutatott. Úgy tűnik azonban, hogy nem történtek akkora módosulások, hogy a vírus egy újabb pandémiás potenciállal bírjon.

Müller Cecília az MCC Feszt pódiumbeszélgetésén Kőnig Róberttel és Csehi Mariann-nal.

A koronavírus folyamatosan velünk él?

Jelen tudásunk szerint ez egy olyan jellegű légúti megbetegedés okoz, mint az influenza vírus, az adenovírus, vagy az óriás sejtes vírus – amelyekről a téli időszakban szoktunk beszélni. A koronavírus ma már besorolódott a többi légúti vírus közé, velünk télen is, nyáron is. Bár még változtatja a formáját, de úgy tűnik, hogy ezek már szelídebbek, nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket. A járványügyi rendszerek a pandémia óta megváltoztak: nem influenza szezonról, hanem légúti szezonról beszélünk már – amely egy összefoglaló név. A betegségekre fokozottan érzékenyeknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerűeknek – mint minden más kórokozó esetében – továbbra is elővigyázatosnak kell lenniük. Az ő részükre változatlanul javasoljuk a védőoltás igénylését.