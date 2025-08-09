Jövő héten házhoz jön a hivatal: mondjuk, mikor és hol áll meg a kormányablakbusz

A kormányablakbusz évek óta segíti a vidéki ügyintézést Komárom-Esztergom vármegyében. A mozgó hivatal rendszeresen járja a kisebb településeket, lehetőséget adva arra, hogy az ott élők helyben intézhessék legfontosabb hivatalos ügyeiket – akár néhány perc alatt.

Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz

Fotó: Nagy Norbert / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a mobilizált kormányablak – vagy közismertebb nevén a kormányablakbusz – 2020-ban mutatkozott be megyénkben, Dunaszentmiklóson. A mozgó ügyfélszolgálat célja, hogy olyan községekbe is eljuttassa az állami szolgáltatásokat, ahol nincs állandó kormányablak. A több mint 20 millió forint értékű, speciálisan felszerelt jármű áramszünet esetén is képes működni, és teljes értékű ügyintézést biztosít – legyen szó személyi igazolványról, lakcímkártyáról, vagy akár ügyfélkapu-regisztrációról. A kormányhivatalok.hu oldalán, most megnéztük, hogy hol tudunk majd ügyet intézni a vármegyében.

Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz 2025. augusztus 11. és 15. között

Augusztus 11. (hétfő)

08:30–09:30: Ete – Polgármesteri Hivatal parkolója

10:00–11:00: Csép – Polgármesteri Hivatal parkolója

12:00–13:30: Tárkány – Művelődési Ház parkolója

14:00–15:00: Ászár – Közösségi ház belső parkolója

Augusztus 12. (kedd)

08:30–09:30: Annavölgy – Községháza köz 2.

10:00–11:30: Sárisáp – Fő u. 123.

12:30–13:30: Dág – Deák Ferenc u. 28.

14:00–15:00: Csolnok – Hősök tere 9.

Augusztus 13. (szerda)

08:45–09:45: Bakonybánk – Polgármesteri Hivatal parkolója

10:15–11:45: Réde – Rákóczi tér 11–13.

12:30–13:30: Kerékteleki – Művelődési Ház parkolója

13:45–14:45: Bársonyos – Művelődési Ház parkolója

Augusztus 14. (csütörtök)

08:30–10:00: Vértesszőlős – Községi Könyvtár

10:45–11:30: Környe – Művelődés Háza

12:30–13:30: Vértessomló – Polgármesteri Hivatal

14:00–15:00: Várgesztes – Keltike ház

Augusztus 15. (péntek)