58 perce

Jövő héten házhoz jön a hivatal: mondjuk, mikor és hol áll meg a kormányablakbusz

Házhoz viszi az ügyintézést a mobil kormányablak. A kormányablakbusz ezúttal is a megye kisebb falvaiba viszi el a legfontosabb állami szolgáltatásokat.

Kemma.hu

A kormányablakbusz évek óta segíti a vidéki ügyintézést Komárom-Esztergom vármegyében. A mozgó hivatal rendszeresen járja a kisebb településeket, lehetőséget adva arra, hogy az ott élők helyben intézhessék legfontosabb hivatalos ügyeiket – akár néhány perc alatt.

Országosan szünetel az ügyintézés a kormányablakokban, kormányablakbusz
Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz
Fotó: Nagy Norbert / Forrás:  Fejér Megyei Hírlap

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a mobilizált kormányablak – vagy közismertebb nevén a kormányablakbusz – 2020-ban mutatkozott be megyénkben, Dunaszentmiklóson. A mozgó ügyfélszolgálat célja, hogy olyan községekbe is eljuttassa az állami szolgáltatásokat, ahol nincs állandó kormányablak. A több mint 20 millió forint értékű, speciálisan felszerelt jármű áramszünet esetén is képes működni, és teljes értékű ügyintézést biztosít – legyen szó személyi igazolványról, lakcímkártyáról, vagy akár ügyfélkapu-regisztrációról. A kormányhivatalok.hu oldalán, most megnéztük, hogy hol tudunk majd ügyet intézni a vármegyében. 

Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz 2025. augusztus 11. és 15. között

Augusztus 11. (hétfő)

  • 08:30–09:30: Ete – Polgármesteri Hivatal parkolója
  • 10:00–11:00: Csép – Polgármesteri Hivatal parkolója
  • 12:00–13:30: Tárkány – Művelődési Ház parkolója
  • 14:00–15:00: Ászár – Közösségi ház belső parkolója

Augusztus 12. (kedd)

  • 08:30–09:30: Annavölgy – Községháza köz 2.
  • 10:00–11:30: Sárisáp – Fő u. 123.
  • 12:30–13:30: Dág – Deák Ferenc u. 28.
  • 14:00–15:00: Csolnok – Hősök tere 9.

Augusztus 13. (szerda)

  • 08:45–09:45: Bakonybánk – Polgármesteri Hivatal parkolója
  • 10:15–11:45: Réde – Rákóczi tér 11–13.
  • 12:30–13:30: Kerékteleki – Művelődési Ház parkolója
  • 13:45–14:45: Bársonyos – Művelődési Ház parkolója

Augusztus 14. (csütörtök)

  • 08:30–10:00: Vértesszőlős – Községi Könyvtár
  • 10:45–11:30: Környe – Művelődés Háza
  • 12:30–13:30: Vértessomló – Polgármesteri Hivatal
  • 14:00–15:00: Várgesztes – Keltike ház

Augusztus 15. (péntek)

  • 08:30–09:30: Tokodaltáró – József A. u. 14.
  • 10:00–11:00: Tokod – Kossuth Lajos u. 53.
  • 11:30–12:30: Nagysáp – Köztársaság tér 1.

 

