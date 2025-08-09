58 perce
Jövő héten házhoz jön a hivatal: mondjuk, mikor és hol áll meg a kormányablakbusz
Házhoz viszi az ügyintézést a mobil kormányablak. A kormányablakbusz ezúttal is a megye kisebb falvaiba viszi el a legfontosabb állami szolgáltatásokat.
A kormányablakbusz évek óta segíti a vidéki ügyintézést Komárom-Esztergom vármegyében. A mozgó hivatal rendszeresen járja a kisebb településeket, lehetőséget adva arra, hogy az ott élők helyben intézhessék legfontosabb hivatalos ügyeiket – akár néhány perc alatt.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a mobilizált kormányablak – vagy közismertebb nevén a kormányablakbusz – 2020-ban mutatkozott be megyénkben, Dunaszentmiklóson. A mozgó ügyfélszolgálat célja, hogy olyan községekbe is eljuttassa az állami szolgáltatásokat, ahol nincs állandó kormányablak. A több mint 20 millió forint értékű, speciálisan felszerelt jármű áramszünet esetén is képes működni, és teljes értékű ügyintézést biztosít – legyen szó személyi igazolványról, lakcímkártyáról, vagy akár ügyfélkapu-regisztrációról. A kormányhivatalok.hu oldalán, most megnéztük, hogy hol tudunk majd ügyet intézni a vármegyében.
Ezekre a településekre látogat el a kormányablakbusz 2025. augusztus 11. és 15. között
Augusztus 11. (hétfő)
- 08:30–09:30: Ete – Polgármesteri Hivatal parkolója
- 10:00–11:00: Csép – Polgármesteri Hivatal parkolója
- 12:00–13:30: Tárkány – Művelődési Ház parkolója
- 14:00–15:00: Ászár – Közösségi ház belső parkolója
Augusztus 12. (kedd)
- 08:30–09:30: Annavölgy – Községháza köz 2.
- 10:00–11:30: Sárisáp – Fő u. 123.
- 12:30–13:30: Dág – Deák Ferenc u. 28.
- 14:00–15:00: Csolnok – Hősök tere 9.
Augusztus 13. (szerda)
- 08:45–09:45: Bakonybánk – Polgármesteri Hivatal parkolója
- 10:15–11:45: Réde – Rákóczi tér 11–13.
- 12:30–13:30: Kerékteleki – Művelődési Ház parkolója
- 13:45–14:45: Bársonyos – Művelődési Ház parkolója
Augusztus 14. (csütörtök)
- 08:30–10:00: Vértesszőlős – Községi Könyvtár
- 10:45–11:30: Környe – Művelődés Háza
- 12:30–13:30: Vértessomló – Polgármesteri Hivatal
- 14:00–15:00: Várgesztes – Keltike ház
Augusztus 15. (péntek)
- 08:30–09:30: Tokodaltáró – József A. u. 14.
- 10:00–11:00: Tokod – Kossuth Lajos u. 53.
- 11:30–12:30: Nagysáp – Köztársaság tér 1.