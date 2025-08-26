augusztus 26., kedd

Tárgyalás

22 perce

Őrjöngés a kórházban: megszólalt a bíróságon az egyik megvert kórházi dolgozó

Címkék#Vaszary Kolos Kórház#egészségügyi dolgozó#börtön

Tanúk meghallgatásával folytatódott annak a férfinek az ügye, aki az esztergomi kórházban brutálisan megverte a személyzetet. A tárgyaláson az egyik kórházi dolgozót is meghallgatták.

Kemma.hu

Hamarosan pont kerülhet az agresszív férfiügyének végére. Mint megírtuk: tavaly az esztergomi Vaszary Kolos Kórház sürgősségi és az intenzív osztályán ámokfutásba kezdett és megvert egészségügyi dolgozókat,  a berendezésben is kárt tett. 

A tárgyaláson az egyik bántalmazott kórházi dolgozót is meghallgatták.
A tárgyaláson az egyik bántalmazott kórházi dolgozót is meghallgatták. Fotó: Shutterstock/illusztráció

Kórházi személyzetre támadt, börtönt is kaphat

A férfi ügyét augusztus 25-én tárgyalta a bíróság, ahol tanúkat is meghallgattak. Dr. Szabó Ferenc, a Tatabányai Törvényszék szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a tárgyaláson a bíróság két tanút hallgatott meg, köztük az egyik sértettet.

A férfi ügyében a következő tárgyalás október 1-jén 9.00 órakor lesz, amelyen szakértői vélemény ismertetése után perbeszédek és ítélet is várható - részletezte dr. Szabó Ferenc. Az ügyészség egyébként börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kért a férfire.

Maradandó fogyatékosságot okozott egy ápolónőnek

Mint megírtuk: a férfi 2024. április 3-án a sürgősségi osztályon balhézott, szóváltásba keveredett az egyik tanúval, akit kétszer ököllel arcon ütött.

Három nappal később a kórház intenzív osztályán ápolt édesanyjához akart bemenni. Üvöltözött, több berendezési tárgyat összetört. Ezután lement az emeletről, a lépcsőn megtámadott egy betegszállítót és egy ápolónőt, akit hátba rúgott. A nő és a betegszállító is legurult a lépcsőn, ahol az agresszor tovább ütlegelte őket.

A földön fekvőket ütlegelte, sokkolóval állították le

Egy pillanatra leállt, ekkor a két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült. Ekkor érkezett meg egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra. A férfi azonban nem állt le: megütött egy érkező biztonsági őrt, aki gázspray-vel lefújta a férfit. Az ekkor már kiérkező rendőrök végül sokkolóval állították le az őrjöngőt,majd bilincsbe verve vittek el.  

Az egyik ápolónő egyébként maradandó fogyatékosságot szenvedett a támadás miatt.

 

