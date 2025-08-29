120 éves az esztergomi könyvtár: az olvasókat is ünnepelték

Idén 120. születésnapját ünnepelte a Helischer József Városi könyvtár. A kerek évfordulón a múltat és a jelen olvasói közösségét is ünnepelték.

A 120 éves Helischer József Városi könyvtár az olvasóit is díjazta. Schmöltz Margit mellett Az Év Fiatal Olvasója, Kulcsár-Elek Szille

A születésnapos könyvtár olvasókat díjazott

A Vármegyeháza dísztermében adták meg a módját a könyvtár születésnapjának, ahol dr. Alberti Péter alpolgármester tolmácsolta Hernádi Ádám polgármester köszöntő szavait. Mellette Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója szólt bátorítóan a könyvtárhoz.

Az ünnepségen a mostani könyvtári közösséget jutalmazták, így Schmöltz Margit könyvtárigazgató okleveleket adott át a legfiatalabb, a leglelkesebb felnőtt, a legidősebb,a leghűségesebb olvasók kategóriában. A kerek évfordulóra emlékplakettet is készíttetett a könyvtár a fenntartó, az esztergomi önkormányzat támogatásával: ezen a könyvtár alapítójától, Helischer Józseftől található egy idézet.

Az emlékplakettet Erős Gábor országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám polgármester, Rózsa Dávid könyvtárvezető, Várady Eszter egykori könyvtárigazgató - aki majd negyven évig dolgozott az intézményben - vehette át. Mellettük Szabó-Berghauer Zoltán, a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár vezetője, Bárdos Istvánné könyvtárigazgató és Mikolasek Zsófia, a tatabányai József Attila Könyvtár vezetője kaptak plakettet. Az ünnepen a Balassa Bálint Vegyeskar adott műsort.

Városi főtanácsos gyűjteménye alapozta meg a könyvtárat

Az esztergomi könyvtár története 1844-ig nyúlik vissza: ekkor adományozta végrendeletében Esztergomnak gyűjteményét és mellé 3000 váltó forintot, hogy abból a város könyvtárt alapítson. Ehhez még több akkori közéleti személyiség ajánlotta fel gyűjteményét, hogy 1905. auguasztus 28-án megelapítsa a városi tanács a Városi Nyilvános Könyvtár könyvtáralapját, részletezi az alapokat a könyvtár honlapja.

A második világháború után államosították, majd 1951-ben, egy újraszervezést követően megnyílt a Városi Könyvtár az egykori Magyar Király Szállodában,a Kossuth Lajos utcában. Ez az épület ma a tanítóképző kollégiuma.

1967-ben kapott új épületet a könyvtár a prímás-szigeten: az z 550 m2-es épület 48 ezer kötet befogadására épült. 3700 beiratkozott olvasóval büszkélkedhetett az intézmény ekkor. 1971-ben felvette Babits Mihály, az egykor Esztergomban alkotó költő nevét.