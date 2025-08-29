42 perce
120 éves az esztergomi könyvtár: az olvasókat is ünnepelték
Az esztergomi könyvtár idei kerek évfordulóján az olvasóközösséget is ünnepelte. A város rendezvényen találkozott a Helischer József Városi Könyvtár múltja és jelene.
Idén 120. születésnapját ünnepelte a Helischer József Városi könyvtár. A kerek évfordulón a múltat és a jelen olvasói közösségét is ünnepelték.
A születésnapos könyvtár olvasókat díjazott
A Vármegyeháza dísztermében adták meg a módját a könyvtár születésnapjának, ahol dr. Alberti Péter alpolgármester tolmácsolta Hernádi Ádám polgármester köszöntő szavait. Mellette Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója szólt bátorítóan a könyvtárhoz.
Az ünnepségen a mostani könyvtári közösséget jutalmazták, így Schmöltz Margit könyvtárigazgató okleveleket adott át a legfiatalabb, a leglelkesebb felnőtt, a legidősebb,a leghűségesebb olvasók kategóriában. A kerek évfordulóra emlékplakettet is készíttetett a könyvtár a fenntartó, az esztergomi önkormányzat támogatásával: ezen a könyvtár alapítójától, Helischer Józseftől található egy idézet.
Az emlékplakettet Erős Gábor országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám polgármester, Rózsa Dávid könyvtárvezető, Várady Eszter egykori könyvtárigazgató - aki majd negyven évig dolgozott az intézményben - vehette át. Mellettük Szabó-Berghauer Zoltán, a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár vezetője, Bárdos Istvánné könyvtárigazgató és Mikolasek Zsófia, a tatabányai József Attila Könyvtár vezetője kaptak plakettet. Az ünnepen a Balassa Bálint Vegyeskar adott műsort.
Városi főtanácsos gyűjteménye alapozta meg a könyvtárat
Az esztergomi könyvtár története 1844-ig nyúlik vissza: ekkor adományozta végrendeletében Esztergomnak gyűjteményét és mellé 3000 váltó forintot, hogy abból a város könyvtárt alapítson. Ehhez még több akkori közéleti személyiség ajánlotta fel gyűjteményét, hogy 1905. auguasztus 28-án megelapítsa a városi tanács a Városi Nyilvános Könyvtár könyvtáralapját, részletezi az alapokat a könyvtár honlapja.
A második világháború után államosították, majd 1951-ben, egy újraszervezést követően megnyílt a Városi Könyvtár az egykori Magyar Király Szállodában,a Kossuth Lajos utcában. Ez az épület ma a tanítóképző kollégiuma.
1967-ben kapott új épületet a könyvtár a prímás-szigeten: az z 550 m2-es épület 48 ezer kötet befogadására épült. 3700 beiratkozott olvasóval büszkélkedhetett az intézmény ekkor. 1971-ben felvette Babits Mihály, az egykor Esztergomban alkotó költő nevét.
A jövő egy újragondolt könyvtári struktúra
Az intézmény 40 év után kiköltözött a prímás-sziget épületből, jelenleg a Dobó Katalin Gimnázium és a József Attila Általános Iskola ad helyet a mintegy 90 ezer kötetből álló állománynak.
A városvezetés programja közt szerepel a könyvtár új helyének kialakítása is. Mint Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere egy interjúban kiemelte: a modern kornak megfelelő, egy újragondolt könyvtári struktúra irányába kell elmenni, akár egy kulturális központ létrehozásával. A könyvtár esetében így több funkciót kell összeilleszteni.
Az intézmény több volt könyvtárnál: évekig otthont adott a Könyvtári beszélgetések című programsorozatát, ahová olyan személyeket hívtak meg, mint Bán Mór,a Hunyadi-sorozat alkotója, Zacher Gábor vagy Pál Feri atya. Kulturális programjaival a városiak kedvelt helyszíne.
Emellett a városi kultúrélet vérkeringésében is aktív szereplő: olyan rendezvényeken is képviselteti magát, mint a Múzeumok Éjszakája. 2021 óta a belvárosi Kapcsolatok Háza könyvtár telephelyeként is funkciónál.