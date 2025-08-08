Kombájn gázolt el egy nőt – még folyik a helyszínelés

Egy mezőgazdasági munkagép és egy kerékpáros találkozása tragikus fordulatot vett – a részletek még nem tisztázottak, a hatóságok jelenleg helyszínelnek és vizsgálják a kombájnnal történt eseményt – írta a veol.hu

Kombájn és kerékpár balesete – a hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügyet.

Kombájnokkal kapcsolatos közlekedési veszélyek fokozódnak

Többen a helyszínre siettek, ahol egy hatalmas kombájn állt a gyalogátkelőnél, alatta pedig egy nő feküdt – a mentés és vizsgálat még folyamatban van.

