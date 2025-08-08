Súlyos baleset
1 órája
Kombájn gázolt el egy nőt – még folyik a helyszínelés
Egy mezőgazdasági munkagép és egy nő kerékpárja ütközött össze, a mentés folyamatban van. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.
Egy mezőgazdasági munkagép és egy kerékpáros találkozása tragikus fordulatot vett – a részletek még nem tisztázottak, a hatóságok jelenleg helyszínelnek és vizsgálják a kombájnnal történt eseményt – írta a veol.hu
Kombájnokkal kapcsolatos közlekedési veszélyek fokozódnak
Többen a helyszínre siettek, ahol egy hatalmas kombájn állt a gyalogátkelőnél, alatta pedig egy nő feküdt – a mentés és vizsgálat még folyamatban van.
A részletes beszámolót a veol.hu tartalmazza.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre