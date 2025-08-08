augusztus 8., péntek

Súlyos baleset

1 órája

Kombájn gázolt el egy nőt – még folyik a helyszínelés

Egy mezőgazdasági munkagép és egy nő kerékpárja ütközött össze, a mentés folyamatban van. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.

Kemma.hu

Egy mezőgazdasági munkagép és egy kerékpáros találkozása tragikus fordulatot vett – a részletek még nem tisztázottak, a hatóságok jelenleg helyszínelnek és vizsgálják a kombájnnal történt eseményt – írta a veol.hu

Kombájn és kerékpár balesete – a hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügyet. Forrás: borsonline.hu
Kombájnokkal kapcsolatos közlekedési veszélyek fokozódnak

Többen a helyszínre siettek, ahol egy hatalmas kombájn állt a gyalogátkelőnél, alatta pedig egy nő feküdt – a mentés és vizsgálat még folyamatban van.

A részletes beszámolót a veol.hu tartalmazza.

 

