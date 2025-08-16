augusztus 16., szombat

Sörfőzde

1 órája

Várból a korsóba: történelmi falak között főzik Komárom új söreit

A komáromi várban elkészült a Kamarum Városi Sörfőzde, ahol már kétféle kézműves sört is megkóstolhatunk. Ősszel csapra verik a hordókat, teraszt nyitnak, és még egy mini Oktoberfestet is terveznek. Újra elérhető a komáromi sör!

Kemma.hu

Augusztus második hetétől már a komáromi erődben is kortyolhatunk kézműves sört. A Kamarum Városi Sörfőzde első két főzete – a 12-es világos, lager típusú Klapka és a 10-es világos lager Villa Camarum – egyelőre literes PET-palackban kapható, de hamarosan csapolva is rendelhetők lesznek a komáromi sörök – számolt be róla a deltakn.sk.

Itt a komáromi sör!
Forrás: deltakn.sk

Így született újjá a komáromi sör

Mint írták, a várban kialakított főzde ötlete még 2019-ben született meg Kuzma György és Gyuricsek Attila kezdeményezésére. A projektet a Covid-járvány és egyéb akadályok késleltették, de mára minden engedély birtokában elindult a sörkészítés. A főzde jelenleg korlátozott nyitvatartással várja a látogatókat: hétköznap 15–17 óra, hétvégén 10–12 óra között.

Ősztől teljes gőzzel beindul a söröző: megnyílik a várudvar terasza, bővül a nyitvatartás, és több új sört is piacra dobnak, köztük a Black Bastion barna sört, a 13-as IPA-t, Ferdinánd néven, valamint a Kronwerk világos lagert. Októberben pedig egy mini sörfesztivál, a Komáromi Oktoberfest hozza össze a sörkedvelőket.

A cél, hogy a komáromi kézműves sörök más vendéglátóhelyeken is elérhetők legyenek, és a főzde évente akár 7 ezer hektolitert is előállítson. A jövőben rendezvényeknek, osztálytalálkozóknak és legénybúcsúknak is helyet ad majd a vár falai között működő söröző.

Dél-Komáromban 1983-ban adták át az évi 250 ezer hektoliter kapacitású sörgyárat, amely Magyarország legjobban működő vállalatai közé tartozott. A rendszerváltás után a Heineken vásárolta meg és a neve Amstel Sörgyár Magyarország lett. 2003-ban azonban, miután a Heineken felvásárolta a Brau Uniont, bezárta, mert már nem volt szükségük négy magyarországi gyárra – így a legkisebbet, a dél-komáromit felszámolták.

1995-ben Észak-Komáromban kezdte meg működését a Sigip manufaktúra, mely a Klapka lakótelepen üzemelt és 13 évig főzte a Karl Beer elnevezésű sörét, évente 2700 hektolitert – ám a kis sörgyár 2008-ban tönkrement.

A sörfőzde megszületéséről további részleteket ITT OLVASHATTOK.

 

