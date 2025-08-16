Várból a korsóba: történelmi falak között főzik Komárom új söreit

Augusztus második hetétől már a komáromi erődben is kortyolhatunk kézműves sört. A Kamarum Városi Sörfőzde első két főzete – a 12-es világos, lager típusú Klapka és a 10-es világos lager Villa Camarum – egyelőre literes PET-palackban kapható, de hamarosan csapolva is rendelhetők lesznek a komáromi sörök – számolt be róla a deltakn.sk.

Itt a komáromi sör!

Forrás: deltakn.sk

Így született újjá a komáromi sör

Mint írták, a várban kialakított főzde ötlete még 2019-ben született meg Kuzma György és Gyuricsek Attila kezdeményezésére. A projektet a Covid-járvány és egyéb akadályok késleltették, de mára minden engedély birtokában elindult a sörkészítés. A főzde jelenleg korlátozott nyitvatartással várja a látogatókat: hétköznap 15–17 óra, hétvégén 10–12 óra között.