augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Pezsgő, rockbuli, fürdés - ezek várnak a hétvégén Komáromban!

Címkék#Komárom#Monostori Erőd#esemény#program#színház

Komáromban ismét pezsgő hétvégének nézünk elébe: augusztus 22. és 24. között színház, zene, mozgás és film is várja a kikapcsolódni vágyókat. A komáromi programok között most musical, rockbuli, kreatív festés és fürdős élmények is szerepelnek, így minden korosztály találhat magának kedvére való szórakozást.

Kemma.hu

A nyár utolsó heteiben sem maradnak élmények nélkül a komáromiak: változatos eseményekkel várja a város mindazokat, akik szórakozásra, kultúrára vagy aktív kikapcsolódásra vágynak. A hétvégén több helyszínen is felpezsdül az élet, a zenés estektől a családi programokon át egészen a fürdőben tartott mozgásórákig. A komáromi programok hétvégéről hétvégére gondoskodnak a sokszínű szórakozásról.

A Macskafogó családi musical korábban is népszerűnek bizonyult, és a komáromi programok egyik különlegességeként tér vissza a hétvégén.
A Macskafogó családi musical korábban is népszerűnek bizonyult, és a komáromi programok egyik különlegességeként tér vissza a hétvégén
Forrás: Facebook/Magyarock Dalszínház

Színes komáromi programok várnak a hétvégén

  1.  Augusztus 22. (péntek) - három különleges esemény közül is választhatnak a komáromiak. A Festés – Mediterrán álom program a kreativitás szerelmeseit szólítja meg a Babuska műhelyben 16.00-kor, míg a családokat a vidám és látványos Macskafogó musical várja a Monostori erődben este 8-kor. Az esti órákban pedig a jó hangulatról a BEER, ROCK & ROCK’N’ROLL gondoskodik, ahol a sör és a zene kerül középpontba.
  2.  Augusztus 23. (szombat) - a Brigetio Gyógyfürdőben lesz mozgalmas a nap: az AquaZumba órán egyszerre élvezhetjük a víz hűsítő erejét és a táncos mozgás örömét délután 15.30-kor.
  3. Augusztus 24. (vasárnap) - a fürdőben újra várja a vendégeket az AquaZumba délután 15.30-kor, este pedig a romantika és a humor kedvelői számára igazi csemege érkezik: a Még egyszer, veled, ugyanitt című vígjáték ígér könnyed kikapcsolódást 20.00-kor a Csillagerődben, melynek ára 5500 Ft.

A hétvége tehát mindenki számára tartogat élményt – a gyerekektől a fiatalokon át egészen a színházrajongókig mindenki megtalálhatja a neki tetsző kikapcsolódást Komáromban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu