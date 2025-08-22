Pezsgő, rockbuli, fürdés - ezek várnak a hétvégén Komáromban!

A nyár utolsó heteiben sem maradnak élmények nélkül a komáromiak: változatos eseményekkel várja a város mindazokat, akik szórakozásra, kultúrára vagy aktív kikapcsolódásra vágynak. A hétvégén több helyszínen is felpezsdül az élet, a zenés estektől a családi programokon át egészen a fürdőben tartott mozgásórákig. A komáromi programok hétvégéről hétvégére gondoskodnak a sokszínű szórakozásról.

A Macskafogó családi musical korábban is népszerűnek bizonyult, és a komáromi programok egyik különlegességeként tér vissza a hétvégén

Forrás: Facebook/Magyarock Dalszínház

Színes komáromi programok várnak a hétvégén

Augusztus 22. (péntek) - három különleges esemény közül is választhatnak a komáromiak. A Festés – Mediterrán álom program a kreativitás szerelmeseit szólítja meg a Babuska műhelyben 16.00-kor, míg a családokat a vidám és látványos Macskafogó musical várja a Monostori erődben este 8-kor. Az esti órákban pedig a jó hangulatról a BEER, ROCK & ROCK’N’ROLL gondoskodik, ahol a sör és a zene kerül középpontba. Augusztus 23. (szombat) - a Brigetio Gyógyfürdőben lesz mozgalmas a nap: az AquaZumba órán egyszerre élvezhetjük a víz hűsítő erejét és a táncos mozgás örömét délután 15.30-kor. Augusztus 24. (vasárnap) - a fürdőben újra várja a vendégeket az AquaZumba délután 15.30-kor, este pedig a romantika és a humor kedvelői számára igazi csemege érkezik: a Még egyszer, veled, ugyanitt című vígjáték ígér könnyed kikapcsolódást 20.00-kor a Csillagerődben, melynek ára 5500 Ft.

A hétvége tehát mindenki számára tartogat élményt – a gyerekektől a fiatalokon át egészen a színházrajongókig mindenki megtalálhatja a neki tetsző kikapcsolódást Komáromban.