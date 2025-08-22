1 órája
Pezsgő, rockbuli, fürdés - ezek várnak a hétvégén Komáromban!
Komáromban ismét pezsgő hétvégének nézünk elébe: augusztus 22. és 24. között színház, zene, mozgás és film is várja a kikapcsolódni vágyókat. A komáromi programok között most musical, rockbuli, kreatív festés és fürdős élmények is szerepelnek, így minden korosztály találhat magának kedvére való szórakozást.
A nyár utolsó heteiben sem maradnak élmények nélkül a komáromiak: változatos eseményekkel várja a város mindazokat, akik szórakozásra, kultúrára vagy aktív kikapcsolódásra vágynak. A hétvégén több helyszínen is felpezsdül az élet, a zenés estektől a családi programokon át egészen a fürdőben tartott mozgásórákig. A komáromi programok hétvégéről hétvégére gondoskodnak a sokszínű szórakozásról.
Színes komáromi programok várnak a hétvégén
- Augusztus 22. (péntek) - három különleges esemény közül is választhatnak a komáromiak. A Festés – Mediterrán álom program a kreativitás szerelmeseit szólítja meg a Babuska műhelyben 16.00-kor, míg a családokat a vidám és látványos Macskafogó musical várja a Monostori erődben este 8-kor. Az esti órákban pedig a jó hangulatról a BEER, ROCK & ROCK’N’ROLL gondoskodik, ahol a sör és a zene kerül középpontba.
- Augusztus 23. (szombat) - a Brigetio Gyógyfürdőben lesz mozgalmas a nap: az AquaZumba órán egyszerre élvezhetjük a víz hűsítő erejét és a táncos mozgás örömét délután 15.30-kor.
- Augusztus 24. (vasárnap) - a fürdőben újra várja a vendégeket az AquaZumba délután 15.30-kor, este pedig a romantika és a humor kedvelői számára igazi csemege érkezik: a Még egyszer, veled, ugyanitt című vígjáték ígér könnyed kikapcsolódást 20.00-kor a Csillagerődben, melynek ára 5500 Ft.
A hétvége tehát mindenki számára tartogat élményt – a gyerekektől a fiatalokon át egészen a színházrajongókig mindenki megtalálhatja a neki tetsző kikapcsolódást Komáromban.