25 éve nyitott meg Komárom "plázája" - ennyit változott azóta

2000. augusztus elején nyílt meg csendesen a komáromi Millennium, majd augusztus 20. körül hivatalosan is átadták az új bevásárlóközpontot. Már 25 éve áll Komárom plázája. Ahogyan arról anno a 24 Óra napilap is beszámolt, az épület látványában merőben eltér a megszokottól, homlokzatán nagyméretű műalkotásával, amely Leonardo da Vinci emberi test tanulmányozását ábrázolja. Aki arra jár, nem tudja nem észre venni. A Millenniumban a mai napig ruhaüzletek, mindenes bolt, játékbolt, sőt felül orvosi rendelők is működnek.

A komáromiak nem csak ennek a „plázának” örülhetnek, ugyanis nemsokára nyílik az új bevásárlóközpont is. Dr. Molnár Attila polgármester még tavaly jelentette be, hogy Komáromban bevásárlóudvar épül, amelyről korábban már mi is többször beszámoltunk. Ahogy írtuk: Jysk, Sinsay, EcoFamily, Rossmann, Háda, Kik, DM és TEDi is lesz az új központban.