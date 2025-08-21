augusztus 21., csütörtök

25 éve nyitott meg Komárom "plázája" - ennyit változott azóta

Nem is gondolnád, hogy ez az egyedi üzletház már 25 éve áll. Mutatjuk, hogy nézett ki a komáromi Millennium anno és mennyit változott azóta.

Kemma.hu

2000. augusztus elején nyílt meg csendesen a komáromi Millennium, majd augusztus 20. körül hivatalosan is átadták az új bevásárlóközpontot. Már 25 éve áll Komárom plázája. Ahogyan arról anno a 24 Óra napilap is beszámolt, az épület látványában merőben eltér a megszokottól, homlokzatán nagyméretű műalkotásával, amely Leonardo da Vinci emberi test tanulmányozását ábrázolja. Aki arra jár, nem tudja nem észre venni. A Millenniumban a mai napig ruhaüzletek, mindenes bolt, játékbolt, sőt felül orvosi rendelők is működnek.

A Komáromi Millennium üzletház két évtizede és ma
A Komáromi Millennium üzletház több mint két évtizede és ma

Így nézett ki nyitásakor a komáromi Millennium üzletház

A komáromi Millennium üzletház 20 évvel ezelőtt
A komáromi Millennium üzletház 25 évvel ezelőtt
Forrás:  24 Óra

A komáromiak nem csak ennek a „plázának” örülhetnek, ugyanis nemsokára nyílik az új bevásárlóközpont is. Dr. Molnár Attila polgármester még tavaly jelentette be, hogy Komáromban bevásárlóudvar épül, amelyről korábban már mi is többször beszámoltunk. Ahogy írtuk: Jysk, Sinsay, EcoFamily, Rossmann, Háda, Kik, DM és TEDi is lesz az új központban.

 

