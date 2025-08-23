augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

2 órája

127 év a Duna partján – a komáromi hajógyár öröksége

Címkék#komáromi hajógyár#örökség#történelem#észak-komárom

Generációk életét szőtte át a komáromi hajógyár, amely egyszerre volt munkahely, közösség és a város gazdasági motorja. Hajói ma is a Duna és a Balaton hullámain idézik fel Komárom ipari örökségét. A komáromi hajógyár már több mint 120 éves múlttal rendelkezik.

Bajcsy Tünde

Kevés ipari létesítmény kötődött olyan szorosan a Duna partján élők életéhez, mint a komáromi hajógyár. 1898-as alapítása óta több mint 1800 hajó került ki a sólyáiról: uszályok, tolóhajók, katamaránok, sőt monumentális, négyszintes személyszállítók is. A gyár fénykorában több ezer embernek adott munkát, a város gazdasági motorja volt, és családok ezreinek életét határozta meg. 

A komáromi hajógyár ipari épületei és az újonnan épített balatoni kompok a Duna partján. A 19. század óta működő üzem máig meghatározó szerepet játszik a magyar hajógyártásban.
A 19. század óta működő komáromi hajógyár máig meghatározó szerepet játszik a magyar hajógyártásban
Forrás: sziakomarom.sk

A komáromi hajógyár: kezdetek

Komárom városa és lakói évszázadok óta szorosan kötődnek a Dunához, amely már a római időkben is meghatározó szerepet játszott a térség életében. A kikötő forgalmának növekedésével együtt fejlődtek a hajózáshoz kapcsolódó mesterségek is, Komárom hajóácsainak tehetsége messze földön ismertté vált. A 19. század elejére a Vág folyó ágai közti szigeten felépült az első „hajógyár”, ahol egymás után készültek a kisebb-nagyobb vízi járművek – helyi kőris- és tölgyfából, vagy a fenyőerdőkből tutajozott faanyagból

Az Erzsébet-szigeten 1898-ban átadott üzem – az úgynevezett “öreggyár” – a kor viszonyai között modern hajójavító és hajóépítő gyárnak számított. A létesítést Wellisch Hugó mérnök irányította, induláskor mintegy 140 munkás kezdett itt dolgozni. Az első lapátkerekes gőzhajót, amelyet a vízre bocsátottak Petőfinek nevezték el. 

Az első világháború kitöréséig a komáromi hajógyár termelése jelentős volumenűre duzzadt. 1914 nyaráig összesen 41 uszályt, 3 állóhajót, 6 sárdereglyét, 12 kikötőpontont és 22 kikötőhidat gyártottak le Komáromban. A gyár afféle “állam az államban” működött az első világháború idején: a termelés fenntartása reményt adott a munkásoknak és biztosította családjaik megélhetését, miközben a 19 ezres Komárom lakossága súlyos nélkülözéssel nézett szembe a háborús években.

Komárom látképe a 20. század elején, háttérben a város ipari épületeivel és templomtornyaival
Forrás: ujno.sk

Viszontagságok a háborúk korában

  • 1918-ra a világháború, a spanyolnátha és az áruhiány súlyosan meggyengítette Komáromot. 1919 januárjában a csehszlovák légiók megszállták Észak-Komáromot, bezárták a 3000 embert foglalkoztató lőszergyárat, és elnyomták a helyi magyarságot. A hajógyári munkások sztrájkokkal tiltakoztak, majd áprilisban és májusban fegyveres felkelést robbantottak ki, amit véresen megtoroltak – több száz halálos áldozattal.
  • Az 1920-as trianoni béke Csehszlovákiához csatolta a várost, a hajógyár megrendelések híján hanyatlani kezdett. A fordulat 1923-ban jött el, amikor a Škoda Művek vette bérbe az üzemet, munkahelyeket teremtett, és sorra készültek a vontatók, tartályhajók, motorcsónakok.
  • 1930-ban tűz pusztította el a gépműhelyt, de a Škoda gyorsan helyreállította a károkat, és új megrendelésekkel – például kínai vontatóhajókkal – biztosította a gyár fennmaradását.
  • Az első bécsi döntés után, 1938-ban Komárom visszakerült Magyarországhoz, a gyár hadiüzem lett, új csarnokokat és műhelyeket építettek, de a háború alatt mindössze hat hajó készült el.
  • 1945 után ismét Csehszlovákiához került a város, a Škoda felismerte a komáromi hajógyártásban rejlő lehetőségeket, és jelentős bővítésbe kezdett. 1947. április 23-án lerakták az új hajógyár alapkövét, két év alatt 150 millió koronából felépült Kelet-Európa egyik legmodernebb üzeme, amely 1949-től önálló állami vállalatként működött.
Forrás: deltakn.sk

A szocializmus aranykora

Az új hajógyár kapacitása hatalmas volt, ám gondot jelentett a szakképzett munkaerő hiánya a Csallóközben, hiszen a régió nagyrészt mezőgazdasági hagyományokkal bírt. Viharos gyorsasággal felépült a városban két új lakótelep (I-es és II-es lakótelep), összesen 1250 új lakással, melyek főként Turócszentmártonból, Zsolnáról, Pöstyénből és Pozsonyból érkező szlovák nemzetiségű dolgozókat fogadtak. 

Nem volt olyan család, amiben nem lett volna valaki, aki kötődött a hajógyárhoz

 – emlékezett vissza egy interjúban az üzem fénykorára egy akkor dolgozó, érzékeltetve, milyen meghatározó volt a gyár szerepe a régióban. A szocializmus éveiben a komáromi hajógyár valódi erődként működött, fénykorában csaknem 4000 embernek adott munkát.

A komáromi hajógyár kezdetben főként folyami dízel-vontatókat épített a szovjet piacra, majd az 1960-as évektől profilja bővült: acélhidak, vegyipari berendezések és más fémszerkezetek is készültek itt. A gyár mérnökei egyre nagyobb hajókat építettek, amelyek már nem fértek át a régi Erzsébet-híd alatt, ezért 1968-ra felépült a felnyitható komáromi Duna-híd. A hetvenes-nyolcvanas években innen futottak ki a gyár legnagyobb büszkeségei, a 135 méteres OL400-as luxushajók és az AMUR óceánjárók.

Amit kevesen tudnak - a polgári termelés mellett a gyár a hadiiparban is részt vett: már a ’30-as években hadihajók készültek Komáromban, a ’60-as évektől pedig páncélozott járművek alkatrészeit is gyártották. A hadi részleg 1990-ig működött, majd a privatizáció során megszűnt.

A 80-as években még kézzel rajzoltuk a hajó rendszereit – ami ma a számítógépen, 3D-ben készül, azt nekünk fejben kellett összeállítani és papíron megrajzolni

 – mesélte egy egykori tervező. Ez a precíz kézi munka és szakértelem tette lehetővé, hogy a tudás egy része a rendszerváltás után is tovább éljen.

Az üzem fénykorában közel 4000 embernek adott munkát, és a város életének központi szereplője volt
Forrás: deltakn.sk

Hanyatlás a rendszerváltás után

A rendszerváltás időszaka drámai változásokat hozott a hagyományos keleti piacokra termelő komáromi hajógyár életében. A megszűnő szocialista tervezés helyét átvette a piacgazdaság, ami egyszerre jelentett veszélyt és lehetőséget. Kezdetben a hajógyár sikerrel robbant be a nemzetközi piacra: a ’90-es években – köszönhetően egy korszerű 3D tervezőszoftver bevezetésének – jelentősen lerövidült egy-egy hajó tervezési és kivitelezési ideje (a gyártási dokumentáció átfutása 24 hónapról 9 hónapra, a gyártás ideje 18-ról 12 hónapra csökkent). A 90-es években számos impozáns személyhajó és teherhajó épült Komáromban külföldi megrendelésre, amelyek közül több ma is rója a vizeket.

Az ezredforduló után a komáromi hajógyár nehéz helyzetbe került: a nyugati piacon erősödött a verseny, a keleti megrendelések pedig elapadtak. A 2008-as gazdasági válság szinte teljesen lenullázta a rendeléseket, 2012-ben pedig elkészült az „utolsó” hajó, a gyár 1800. vízi járműve. A több hullámban végrehajtott leépítések után a valaha 4000 dolgozóból csak néhány százan maradtak, de sokan még fizetés nélkül is bejártak, annyira erős volt bennük a hivatástudat.

Én is azt hittem, hogy a hajógyár nem mehet tönkre. Aztán mégis tönkretették – és ez nekünk nagyon fájdalmas volt.

– mesélte egy egykori hajógyári dolgozó, aki 23 évet dolgozott a hajógyárban.

A teljes bezárás helyett a gyár a SAM vállalatcsoport részeként folytatta működését, immár kisebb léptékben és szélesebb profillal: hajók mellett úszóművek, hídelemek és más acélszerkezetek készülnek Komáromban. Bár az üzem összezsugorodott, a hajógyártás hagyománya nem szűnt meg teljesen.

Új kihívások és új fejezet?

A 2010-es években a komáromi hajógyár már régen elveszítette fényét, sokáig új hajó sem készült itt. Az utóbbi években azonban újraéledni látszik a hagyomány: 2021-ben vízre bocsátották az Albertina nevű kirándulóhajót, majd a SAM Shipbuilding and Machinery nagyobb megbízást is nyert – két komp és két katamarán építését a Balatoni Hajózási Zrt. számára, az állami flottamegújítási program részeként. 2022–2023-ra mind a négy jármű megérkezett a Balatonra, korszerű műszaki megoldásokkal és kényelmi szolgáltatásokkal felszerelve. 

A Tomaj nevű új katamarán a Balatonon. A komáromi hajógyárban készült modern hajó a BAHART flottamegújítási programjának részeként állt szolgálatba

Sokan ezt a „másodvirágzás” jeleként értelmezik: a komáromi hajógyár 1898 óta 1800 hajót épített, és bár ma már jóval kisebb, a szakértelem és a hagyomány tovább él. A veterán dolgozók nosztalgiával beszélnek a „hajógyári érzésről”, és bíznak benne, hogy az új balatoni hajók új fejezetet nyitnak Komárom ipari örökségében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu