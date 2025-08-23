2 órája
127 év a Duna partján – a komáromi hajógyár öröksége
Generációk életét szőtte át a komáromi hajógyár, amely egyszerre volt munkahely, közösség és a város gazdasági motorja. Hajói ma is a Duna és a Balaton hullámain idézik fel Komárom ipari örökségét. A komáromi hajógyár már több mint 120 éves múlttal rendelkezik.
Kevés ipari létesítmény kötődött olyan szorosan a Duna partján élők életéhez, mint a komáromi hajógyár. 1898-as alapítása óta több mint 1800 hajó került ki a sólyáiról: uszályok, tolóhajók, katamaránok, sőt monumentális, négyszintes személyszállítók is. A gyár fénykorában több ezer embernek adott munkát, a város gazdasági motorja volt, és családok ezreinek életét határozta meg.
A komáromi hajógyár: kezdetek
Komárom városa és lakói évszázadok óta szorosan kötődnek a Dunához, amely már a római időkben is meghatározó szerepet játszott a térség életében. A kikötő forgalmának növekedésével együtt fejlődtek a hajózáshoz kapcsolódó mesterségek is, Komárom hajóácsainak tehetsége messze földön ismertté vált. A 19. század elejére a Vág folyó ágai közti szigeten felépült az első „hajógyár”, ahol egymás után készültek a kisebb-nagyobb vízi járművek – helyi kőris- és tölgyfából, vagy a fenyőerdőkből tutajozott faanyagból
Az Erzsébet-szigeten 1898-ban átadott üzem – az úgynevezett “öreggyár” – a kor viszonyai között modern hajójavító és hajóépítő gyárnak számított. A létesítést Wellisch Hugó mérnök irányította, induláskor mintegy 140 munkás kezdett itt dolgozni. Az első lapátkerekes gőzhajót, amelyet a vízre bocsátottak Petőfinek nevezték el.
Az első világháború kitöréséig a komáromi hajógyár termelése jelentős volumenűre duzzadt. 1914 nyaráig összesen 41 uszályt, 3 állóhajót, 6 sárdereglyét, 12 kikötőpontont és 22 kikötőhidat gyártottak le Komáromban. A gyár afféle “állam az államban” működött az első világháború idején: a termelés fenntartása reményt adott a munkásoknak és biztosította családjaik megélhetését, miközben a 19 ezres Komárom lakossága súlyos nélkülözéssel nézett szembe a háborús években.
Viszontagságok a háborúk korában
- 1918-ra a világháború, a spanyolnátha és az áruhiány súlyosan meggyengítette Komáromot. 1919 januárjában a csehszlovák légiók megszállták Észak-Komáromot, bezárták a 3000 embert foglalkoztató lőszergyárat, és elnyomták a helyi magyarságot. A hajógyári munkások sztrájkokkal tiltakoztak, majd áprilisban és májusban fegyveres felkelést robbantottak ki, amit véresen megtoroltak – több száz halálos áldozattal.
- Az 1920-as trianoni béke Csehszlovákiához csatolta a várost, a hajógyár megrendelések híján hanyatlani kezdett. A fordulat 1923-ban jött el, amikor a Škoda Művek vette bérbe az üzemet, munkahelyeket teremtett, és sorra készültek a vontatók, tartályhajók, motorcsónakok.
- 1930-ban tűz pusztította el a gépműhelyt, de a Škoda gyorsan helyreállította a károkat, és új megrendelésekkel – például kínai vontatóhajókkal – biztosította a gyár fennmaradását.
- Az első bécsi döntés után, 1938-ban Komárom visszakerült Magyarországhoz, a gyár hadiüzem lett, új csarnokokat és műhelyeket építettek, de a háború alatt mindössze hat hajó készült el.
- 1945 után ismét Csehszlovákiához került a város, a Škoda felismerte a komáromi hajógyártásban rejlő lehetőségeket, és jelentős bővítésbe kezdett. 1947. április 23-án lerakták az új hajógyár alapkövét, két év alatt 150 millió koronából felépült Kelet-Európa egyik legmodernebb üzeme, amely 1949-től önálló állami vállalatként működött.
A szocializmus aranykora
Az új hajógyár kapacitása hatalmas volt, ám gondot jelentett a szakképzett munkaerő hiánya a Csallóközben, hiszen a régió nagyrészt mezőgazdasági hagyományokkal bírt. Viharos gyorsasággal felépült a városban két új lakótelep (I-es és II-es lakótelep), összesen 1250 új lakással, melyek főként Turócszentmártonból, Zsolnáról, Pöstyénből és Pozsonyból érkező szlovák nemzetiségű dolgozókat fogadtak.
Nem volt olyan család, amiben nem lett volna valaki, aki kötődött a hajógyárhoz
– emlékezett vissza egy interjúban az üzem fénykorára egy akkor dolgozó, érzékeltetve, milyen meghatározó volt a gyár szerepe a régióban. A szocializmus éveiben a komáromi hajógyár valódi erődként működött, fénykorában csaknem 4000 embernek adott munkát.
A komáromi hajógyár kezdetben főként folyami dízel-vontatókat épített a szovjet piacra, majd az 1960-as évektől profilja bővült: acélhidak, vegyipari berendezések és más fémszerkezetek is készültek itt. A gyár mérnökei egyre nagyobb hajókat építettek, amelyek már nem fértek át a régi Erzsébet-híd alatt, ezért 1968-ra felépült a felnyitható komáromi Duna-híd. A hetvenes-nyolcvanas években innen futottak ki a gyár legnagyobb büszkeségei, a 135 méteres OL400-as luxushajók és az AMUR óceánjárók.
Amit kevesen tudnak - a polgári termelés mellett a gyár a hadiiparban is részt vett: már a ’30-as években hadihajók készültek Komáromban, a ’60-as évektől pedig páncélozott járművek alkatrészeit is gyártották. A hadi részleg 1990-ig működött, majd a privatizáció során megszűnt.
A 80-as években még kézzel rajzoltuk a hajó rendszereit – ami ma a számítógépen, 3D-ben készül, azt nekünk fejben kellett összeállítani és papíron megrajzolni
– mesélte egy egykori tervező. Ez a precíz kézi munka és szakértelem tette lehetővé, hogy a tudás egy része a rendszerváltás után is tovább éljen.
Hanyatlás a rendszerváltás után
A rendszerváltás időszaka drámai változásokat hozott a hagyományos keleti piacokra termelő komáromi hajógyár életében. A megszűnő szocialista tervezés helyét átvette a piacgazdaság, ami egyszerre jelentett veszélyt és lehetőséget. Kezdetben a hajógyár sikerrel robbant be a nemzetközi piacra: a ’90-es években – köszönhetően egy korszerű 3D tervezőszoftver bevezetésének – jelentősen lerövidült egy-egy hajó tervezési és kivitelezési ideje (a gyártási dokumentáció átfutása 24 hónapról 9 hónapra, a gyártás ideje 18-ról 12 hónapra csökkent). A 90-es években számos impozáns személyhajó és teherhajó épült Komáromban külföldi megrendelésre, amelyek közül több ma is rója a vizeket.
Az ezredforduló után a komáromi hajógyár nehéz helyzetbe került: a nyugati piacon erősödött a verseny, a keleti megrendelések pedig elapadtak. A 2008-as gazdasági válság szinte teljesen lenullázta a rendeléseket, 2012-ben pedig elkészült az „utolsó” hajó, a gyár 1800. vízi járműve. A több hullámban végrehajtott leépítések után a valaha 4000 dolgozóból csak néhány százan maradtak, de sokan még fizetés nélkül is bejártak, annyira erős volt bennük a hivatástudat.
Én is azt hittem, hogy a hajógyár nem mehet tönkre. Aztán mégis tönkretették – és ez nekünk nagyon fájdalmas volt.
– mesélte egy egykori hajógyári dolgozó, aki 23 évet dolgozott a hajógyárban.
A teljes bezárás helyett a gyár a SAM vállalatcsoport részeként folytatta működését, immár kisebb léptékben és szélesebb profillal: hajók mellett úszóművek, hídelemek és más acélszerkezetek készülnek Komáromban. Bár az üzem összezsugorodott, a hajógyártás hagyománya nem szűnt meg teljesen.
Új kihívások és új fejezet?
A 2010-es években a komáromi hajógyár már régen elveszítette fényét, sokáig új hajó sem készült itt. Az utóbbi években azonban újraéledni látszik a hagyomány: 2021-ben vízre bocsátották az Albertina nevű kirándulóhajót, majd a SAM Shipbuilding and Machinery nagyobb megbízást is nyert – két komp és két katamarán építését a Balatoni Hajózási Zrt. számára, az állami flottamegújítási program részeként. 2022–2023-ra mind a négy jármű megérkezett a Balatonra, korszerű műszaki megoldásokkal és kényelmi szolgáltatásokkal felszerelve.
Sokan ezt a „másodvirágzás” jeleként értelmezik: a komáromi hajógyár 1898 óta 1800 hajót épített, és bár ma már jóval kisebb, a szakértelem és a hagyomány tovább él. A veterán dolgozók nosztalgiával beszélnek a „hajógyári érzésről”, és bíznak benne, hogy az új balatoni hajók új fejezetet nyitnak Komárom ipari örökségében.
Rejtélyes hajó járja az Öreg-tó vízét éjszaka, utána jártunk, hogy mi lehet
Álom a vízen, íme a neszmélyi Duna-part legújabb éke