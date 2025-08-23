127 év a Duna partján – a komáromi hajógyár öröksége

Kevés ipari létesítmény kötődött olyan szorosan a Duna partján élők életéhez, mint a komáromi hajógyár. 1898-as alapítása óta több mint 1800 hajó került ki a sólyáiról: uszályok, tolóhajók, katamaránok, sőt monumentális, négyszintes személyszállítók is. A gyár fénykorában több ezer embernek adott munkát, a város gazdasági motorja volt, és családok ezreinek életét határozta meg.

A 19. század óta működő komáromi hajógyár máig meghatározó szerepet játszik a magyar hajógyártásban

Forrás: sziakomarom.sk

A komáromi hajógyár: kezdetek

Komárom városa és lakói évszázadok óta szorosan kötődnek a Dunához, amely már a római időkben is meghatározó szerepet játszott a térség életében. A kikötő forgalmának növekedésével együtt fejlődtek a hajózáshoz kapcsolódó mesterségek is, Komárom hajóácsainak tehetsége messze földön ismertté vált. A 19. század elejére a Vág folyó ágai közti szigeten felépült az első „hajógyár”, ahol egymás után készültek a kisebb-nagyobb vízi járművek – helyi kőris- és tölgyfából, vagy a fenyőerdőkből tutajozott faanyagból

Az Erzsébet-szigeten 1898-ban átadott üzem – az úgynevezett “öreggyár” – a kor viszonyai között modern hajójavító és hajóépítő gyárnak számított. A létesítést Wellisch Hugó mérnök irányította, induláskor mintegy 140 munkás kezdett itt dolgozni. Az első lapátkerekes gőzhajót, amelyet a vízre bocsátottak Petőfinek nevezték el.

Az első világháború kitöréséig a komáromi hajógyár termelése jelentős volumenűre duzzadt. 1914 nyaráig összesen 41 uszályt, 3 állóhajót, 6 sárdereglyét, 12 kikötőpontont és 22 kikötőhidat gyártottak le Komáromban. A gyár afféle “állam az államban” működött az első világháború idején: a termelés fenntartása reményt adott a munkásoknak és biztosította családjaik megélhetését, miközben a 19 ezres Komárom lakossága súlyos nélkülözéssel nézett szembe a háborús években.

Komárom látképe a 20. század elején, háttérben a város ipari épületeivel és templomtornyaival

Forrás: ujno.sk

Viszontagságok a háborúk korában