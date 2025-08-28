24 perce
Fotókon Komárom-Esztergom 5 urbex-helye, amitől a hideg is kiráz
Elhagyatott terek, bomló épületek, hátborzongató érzések, a legjobb urbexekben ez mind megvan. Fotókon 5 komárom-esztergomi urbex, ahol már mind jártunk.
Sokan élnek a turizmus egyik legszokatlanabb fajtájának az Urbexnek. Mondhatni, akármilyen régi elhagyatott épületben lehet urbexezni és sokan ezt ki is használják. A kemma.hu is járt már néhány hátborzongató régi helyen és most össze is szedtünk nektek 5 komárom-esztergomi urbexet, fotókkal. De ezek a helyek és urbex fotók biztosan mindenkire ráhozzák a frászt.
5 komárom-esztergomi urbex épület fotók
1. Tokodi üveggyár
Az előző napokban jártunk az elhagyatottnak tűnő tokodi üveggyárban. Az ipari területet a tulajdonosokkal jártuk körbe, és azt is kiderítettük, hogy mi lesz az épület sorsa.
GALÉRIA: Urbex képeken a tokodi üveggyár (Fotó: W.Á./Beküldött)Fotók: Wierl Ádám/Beküldött
2. Tatabányai napközis tábor
Az enyészeté lett egy generáció nyári napközis tábora. A pusztulásnak hátrahagyva árválkodik Tatabánya peremén az egyszintes épülete.
GALÉRIA: Az enyészet falja fel az egykori nyári napközis tábort
3. BM üdülő Dobogókőn
Ennyi maradt Kádár kedvenc hoteljéből, ahova rendszeresen járt lubickolni. Ezt az urbex-helyszínt csak kívülről tudtuk lefotózni de, így is óriási élmény volt. A hotel egykori vendégei is megszólaltak.
GALÉRIA: A dobogókői üdülő (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
4. Urbex az erdő közepén
A csendes Komárom-Esztergom vármegyei erdőben van a kis kúria. A házból szinte mindent elhordtak a környékbeli, közeli faluban, falvakban élők, ami mozdítható volt, lényegében egy asztalt kivéve.
GALÉRIA: Urbex - magányos ház az erdőben (Fotók: Sz. A.)Fotók: Sz. A.
5. Hotel Nimród
Két éve jártunk a Dobogókőt csúfító épületnél, ahol még videót és készítettünk a siralmas állapotokról.
GALÉRIA: Az enyészet győzedelmeskedik a dobogókői Hotel Nimród felett (Fotók: Z.M.)Fotók: Zetovics Márió
Hol urbexeztünk még? Kastélyokban, szanatóriumban és gyáróriásokban is jártunk, nézzétek meg a többi urbex helyet, tele fotókkal.
