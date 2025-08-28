augusztus 28., csütörtök

Fotókon Komárom-Esztergom 5 urbex-helye, amitől a hideg is kiráz

Címkék#tatabánya#Urbex#hotel#Dobogókő#Tokod

Elhagyatott terek, bomló épületek, hátborzongató érzések, a legjobb urbexekben ez mind megvan. Fotókon 5 komárom-esztergomi urbex, ahol már mind jártunk.

Kemma.hu

Sokan élnek a turizmus egyik legszokatlanabb fajtájának az Urbexnek. Mondhatni, akármilyen régi elhagyatott épületben lehet urbexezni és sokan ezt ki is használják. A kemma.hu is járt már néhány hátborzongató régi helyen és most össze is szedtünk nektek 5 komárom-esztergomi urbexet, fotókkal. De ezek a helyek és urbex fotók biztosan mindenkire ráhozzák a frászt.

Komárom-esztergomi urbex
Komárom-Esztergomi urbex: képeken a tokodi üveggyár
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

5 komárom-esztergomi urbex épület fotók

1. Tokodi üveggyár

 Az előző napokban jártunk az elhagyatottnak tűnő tokodi üveggyárban. Az ipari területet a tulajdonosokkal jártuk körbe, és azt is kiderítettük, hogy mi lesz az épület sorsa.

GALÉRIA: Urbex képeken a tokodi üveggyár (Fotó: W.Á./Beküldött)

Fotók: Wierl Ádám/Beküldött

2. Tatabányai napközis tábor

Az enyészeté lett egy generáció nyári napközis tábora. A pusztulásnak hátrahagyva árválkodik Tatabánya peremén az egyszintes épülete.

GALÉRIA: Az enyészet falja fel az egykori nyári napközis tábort

3. BM üdülő Dobogókőn

Ennyi maradt Kádár kedvenc hoteljéből, ahova rendszeresen járt lubickolni. Ezt az urbex-helyszínt csak kívülről tudtuk lefotózni de, így is óriási élmény volt. A hotel egykori vendégei is megszólaltak.

GALÉRIA: A dobogókői üdülő (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

4. Urbex az erdő közepén

A csendes Komárom-Esztergom vármegyei erdőben van a kis kúria. A házból szinte mindent elhordtak a környékbeli, közeli faluban, falvakban élők, ami mozdítható volt, lényegében egy asztalt kivéve.

GALÉRIA: Urbex - magányos ház az erdőben (Fotók: Sz. A.)

Fotók: Sz. A.

5. Hotel Nimród 

Két éve jártunk a Dobogókőt csúfító épületnél, ahol még videót és készítettünk a siralmas állapotokról.

GALÉRIA: Az enyészet győzedelmeskedik a dobogókői Hotel Nimród felett (Fotók: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Hol urbexeztünk még? Kastélyokban, szanatóriumban és gyáróriásokban is jártunk, nézzétek meg a többi urbex helyet, tele fotókkal.

 

