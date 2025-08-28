Fotókon Komárom-Esztergom 5 urbex-helye, amitől a hideg is kiráz

Sokan élnek a turizmus egyik legszokatlanabb fajtájának az Urbexnek. Mondhatni, akármilyen régi elhagyatott épületben lehet urbexezni és sokan ezt ki is használják. A kemma.hu is járt már néhány hátborzongató régi helyen és most össze is szedtünk nektek 5 komárom-esztergomi urbexet, fotókkal. De ezek a helyek és urbex fotók biztosan mindenkire ráhozzák a frászt.

Komárom-Esztergomi urbex: képeken a tokodi üveggyár

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

1. Tokodi üveggyár

Az előző napokban jártunk az elhagyatottnak tűnő tokodi üveggyárban. Az ipari területet a tulajdonosokkal jártuk körbe, és azt is kiderítettük, hogy mi lesz az épület sorsa.