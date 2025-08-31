Komárom-Esztergom vármegye sörei is versenybe szállhatnak az ősszel

A Porta Látogatóközpont szeptember 27-én, szombaton ad otthont a II. Pannonhalmi Sörmustrának. A rendezvény célja, hogy a házi sörfőzők bemutathassák tudásukat, a látogatók pedig egyedülálló élményekben részesülhessenek – írta az emevents.hu.

Söröket kóstolni nem csak a bíráknak kötelező

Forrás: Sörmustra- Pannonhalmi Házi Sörfőzők

Sörverseny – Komárom-Esztergom vármegye kiemelt szereppel

A nyugat-magyarországi régió külön kategóriákban versenyez: Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Vas vármegye főzői egyaránt nevezhettek.

A Komárom-esztergomi házi főzők Straight Sour Beer és Spice, Herb, or Vegetable Beer kategóriában mutatják be tudásukat.

A nevezéseket kizárólag magyar résztvevők adhatták le, a szakmai zsűri 9 és 17 óra között nemzetközi bírák közreműködésével, a BJCP irányelvek alapján értékeli az italokat stíluson belüli pontozással.

Szervezők és támogató intézmények

A rendezvény házigazdája a Pipacs Kulturális Egyesület, a lebonyolításért az Em Events rendezvényszervező iroda felel. A programot támogatja többek között a Porta Étterem, a Porta Látogatóközpont, a HopLine, Pannonhalma Város, a Sörgarázs, a Yeast Flow, az Első Magyar Házi­sörfőző Egyesület, az Oxygon és a PannonSK.

Programok – a sörön túl

A látogatók izgalmas, interaktív élményekben vehetnek részt. A sörroulett során vakon kóstolhatják a különféle italokat, az ízhibakóstoló megismerteti a profi bírák által keresett hibákat, míg a sörkvíz játékos formában teszteli tudásukat, értékes nyereményekkel. A szabadtéri programok ingyenesen látogathatók.

A színpadon előadások várják az érdeklődőket:

Katona Csaba „A sörök titkai…”

Dr. Dénesi Tamás és Dr. Nemes Gábor „Sörkultúra és italmérés az apátsági és püspöki birtokokon”

Zenei programként a Padawan Projekt és az Acoustic Flow lép fel. Az étkezésről a Porta Étterem, az italokról pedig a Türjei Sörfőzde gondoskodik.

További információ az esemény facebook oldalán.