augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

30°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tehetség

47 perce

Kiemelkedőek a mai fiatalok - sikereket halmoz fel a tatabányai egyesület

Címkék#Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület#Szabó Zsuzsanna#történet

Sikert sikerre halmoznak a tatabányai fiatalok. A Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület újabb pályázaton nyert, Szabó Zsuzsanna képviselő pedig jó szívvel támogatja őket.

Kemma.hu

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Társasága által kiírt pályázatra készített videót a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület, amit végül meg is nyertek. A projektet Szabó Zsuzsanna önkormányzati képviselő, egyben gyógypedagógus támogatta.

Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület
A Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület vezetőségének tagjai
 Forrás:  beküldött

A Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület története

Az egyesület 2023 januárjában alakult barátok kezdeményezésére, mondta kérdésünkre Kerekes Máté, az egyesület elnöke. Sok eredményt értek már el, például bekerültek a TOP 3-ba a legígéretesebb új szervezetek kategóriában, jártak már Brüsszelben, ő pedig megkapta a hazánk uniós nagykövete díjat, melyről korábban podcast beszélgetés is készült vele. Szentendrén, a Skanzenben lehet velük találkozni, ahol lesz egy civil udvar, amely különböző típusú szakmákat fog bemutatni, és Herczog Ricsi biztosítja majd a zenét.

"Mint testnevelő és mint edző kapcsolatban vagyok azokkal a fiatalokkal, akik jelentkeznek akár nálunk az egyesületben, akár abban az iskolában, ahol tanítok az 50 órás közösségi szolgálatra. Én azt tapasztalom, hogy borzasztó emberségesek, humánosak, együttérzőek. Ha gyerekeknek kell segíteni, azoknak segítenek. Bármilyen munkára megkérjük őket, abban mindig megmutatják a tehetségüket. Én csak pozitívan tudok azokról a fiatalokról beszélni, akik eljönnek hozzánk és segítenek" – mondta Szabó Zsuzsanna, Tatabánya önkormányzati képviselője  a nyertes  videóban.

A pedagógus képviselőt magunk is felkerestük, aki így válaszolt kérdésünkre:

Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, szerintem sok tehetség van bennük, csak észre kell venni. Szeretem, mikor hozzánk jönnek elvégezni az 50 óra közösségi szolgálatot, bármi feladatot adunk nekik, mindig szívvel-lélekkel csinálják, ezt látom rajtuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu