Kiemelkedőek a mai fiatalok - sikereket halmoz fel a tatabányai egyesület

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Társasága által kiírt pályázatra készített videót a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület, amit végül meg is nyertek. A projektet Szabó Zsuzsanna önkormányzati képviselő, egyben gyógypedagógus támogatta.

A Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület vezetőségének tagjai

A Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület története

Az egyesület 2023 januárjában alakult barátok kezdeményezésére, mondta kérdésünkre Kerekes Máté, az egyesület elnöke. Sok eredményt értek már el, például bekerültek a TOP 3-ba a legígéretesebb új szervezetek kategóriában, jártak már Brüsszelben, ő pedig megkapta a hazánk uniós nagykövete díjat, melyről korábban podcast beszélgetés is készült vele. Szentendrén, a Skanzenben lehet velük találkozni, ahol lesz egy civil udvar, amely különböző típusú szakmákat fog bemutatni, és Herczog Ricsi biztosítja majd a zenét.

"Mint testnevelő és mint edző kapcsolatban vagyok azokkal a fiatalokkal, akik jelentkeznek akár nálunk az egyesületben, akár abban az iskolában, ahol tanítok az 50 órás közösségi szolgálatra. Én azt tapasztalom, hogy borzasztó emberségesek, humánosak, együttérzőek. Ha gyerekeknek kell segíteni, azoknak segítenek. Bármilyen munkára megkérjük őket, abban mindig megmutatják a tehetségüket. Én csak pozitívan tudok azokról a fiatalokról beszélni, akik eljönnek hozzánk és segítenek" – mondta Szabó Zsuzsanna, Tatabánya önkormányzati képviselője a nyertes videóban.

A pedagógus képviselőt magunk is felkerestük, aki így válaszolt kérdésünkre: