Fesztivál

1 órája

Ismét a gyerekeké lesz a főszerep Komáromban: jön a X. Komálom Gyerkőcfesztivál!

Augusztus utolsó hétvégéjén újfent megtelik nevetéssel, zenével és varázslattal Komárom szíve. Tizedik alkalommal rendezik meg ugyanis a régió legnagyobb gyermekfesztiválját, a Komálom Gyerkőcfesztivált!

Kemma.hu

A Klapka tér, az Anglia park és a Tiszti Pavilon udvara két napon át igazi mesebirodalommá változik Észak-Komáromban, ahol minden korosztály megtalálja a neki való élményt. Érkezik ugyanis augusztus 29-én és 30-án a X. Komálom Gyerkőcfesztivál.

X. Komálom Gyerkőcfesztivál
Jön a X. Komálom Gyerkőcfesztivál!
Forrás: Villa Camarum Polgári Társulás

A X. Komálom Gyerkőcfesztivál programja

Az atempo.sk cikke szerint pénteken egy óriási cirkuszi kavalkáddal indul a program: a VagaBanda Óriáscirkusz látványos utcaszínháza 16:30-tól varázsolja el a közönséget. Majd 17:30-kor a Kolompos zenekar veszi át a stafétát, akik garantáltan megmozgatják a kicsiket és nagyokat egyaránt – a népzene és a játékos dallamok találkozása mindig telitalálat. Az estét a Silk Stúdió légtornászai koronázzák meg, akik 18:45-től mutatják be a műsorukat a nagyszínpadon. 20 órakor a legendás Hot Jazz Band lép színpadra, és nem csak koncerttel, hanem egy igazi utcabál hangulattal zárják a napot. 

Szombaton a Tiszti Pavilon udvara és az Anglia park veszi át a főszerepet. Bábjátékok, zenés mesék, táncház és interaktív előadások várják a családokat – a Szinnyei Könyvtár, a Divadlo Portál és Paár Julianna gondoskodnak a kulturális csemegékről, míg Csiba Julcsi, Écsi Gyöngyi és a Hárompatak zenekar a parkban varázsolnak hangulatot.

A délutáni órákban az állandó programoké a terep: kézműves foglalkozások, arcfestés, fajátékok, íjászat, fogápolási tanácsadás, mentőautó és tűzoltó bemutató – minden, ami egy gyerek szívét megdobogtatja. A Rókatorna és a Felvidéki Dúlák szakértői pedig a legkisebbek testi-lelki fejlődését segítik.

A Komálom Gyerkőcfesztivál nem csupán egy esemény – egy közösségi ünnep, ahol a gyerekeké a világ. Ahol a játék, a zene és a mozgás nem csak szórakoztat, hanem tanít, fejleszt és összeköt. Ahol a családok együtt élhetik át a nyár utolsó nagy kalandját.

 

